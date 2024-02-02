Директор Московской филармонии оценил концерт тюменского оркестра

Тюменский филармонический оркестр перспективный и заряженный. Такое мнение высказал генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов.
«Молодой, заряженный и перспективный коллектив», — слова Шалашова передает информационный центр правительства Тюменской области. Оркестр под управлением Юрия Медяника выступил 2 февраля в Концертном зале имени П.И.Чайковского в Москве.
На мероприятие присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Перед концертом глава региона, заместитель губернатора Андрей Пантелеев и директор областного Департамента культуры Елена Майер обсудили с Шалашовым перспективы дальнейшего развития тюменского филармонического коллектива.
Правительство региона сообщало, что в новом сезоне Тюменский филармонический оркестр должен сыграть в московских концертных залах «Зарядье» и имени П.И. Чайковского. Мероприятия запланированы с выступлениями именитых солистов.
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