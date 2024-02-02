02 февраля 2024

Директор Московской филармонии оценил концерт тюменского оркестра

Глава Московской филармонии Шалашов: тюменский оркестр — перспективный
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль в честь 150-летия Рахманинова. Тюмень, концерт классической музыки, тюменский филармонический оркестр, филармонический оркестр
Тюменский филармонический оркестр выступил 2 февраля в Москве Фото:

Тюменский филармонический оркестр перспективный и заряженный. Такое мнение высказал генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

«Молодой, заряженный и перспективный коллектив», — слова Шалашова передает информационный центр правительства Тюменской области. Оркестр под управлением Юрия Медяника выступил 2 февраля в Концертном зале имени П.И.Чайковского в Москве.

На мероприятие присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Перед концертом глава региона, заместитель губернатора Андрей Пантелеев и директор областного Департамента культуры Елена Майер обсудили с Шалашовым перспективы дальнейшего развития тюменского филармонического коллектива.

Правительство региона сообщало, что в новом сезоне Тюменский филармонический оркестр должен сыграть в московских концертных залах «Зарядье» и имени П.И. Чайковского. Мероприятия запланированы с выступлениями именитых солистов.

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Тюменский филармонический оркестр перспективный и заряженный. Такое мнение высказал генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов. «Молодой, заряженный и перспективный коллектив», — слова Шалашова передает информационный центр правительства Тюменской области. Оркестр под управлением Юрия Медяника выступил 2 февраля в Концертном зале имени П.И.Чайковского в Москве. На мероприятие присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Перед концертом глава региона, заместитель губернатора Андрей Пантелеев и директор областного Департамента культуры Елена Майер обсудили с Шалашовым перспективы дальнейшего развития тюменского филармонического коллектива. Правительство региона сообщало, что в новом сезоне Тюменский филармонический оркестр должен сыграть в московских концертных залах «Зарядье» и имени П.И. Чайковского. Мероприятия запланированы с выступлениями именитых солистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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