03 февраля 2024

Знаменитый американский журналист Карлсон впервые прилетел в РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация во Внуково в связи с прилетом оппозиционера. Москва, внуково, терминал B
Такер Карлсон прибыл в аэропорт «Внуково» Фото:

Бывший телеведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон впервые прилетел с визитом в Россию. Об этом рассказали пассажиры рейса Стамбул — Москва.

«Экс-хедлайнер Fox News был замечен в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Москвы. <…> В 16:10 Такер благополучно прибыл в столичное «Внуково», — сообщает в своем telegram-канале Mash.

В Москве Такер Карлсон находится уже три дня. В субботу 3 февраля он посетил Большой театр, побывав на балете «Спартак».

В апреле 2023 года выступающий против политики президента США Джо Байдена Карлсон принял решение уволиться из Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей». Позже журналисту предложили работу на телеканале «Соловьев Live». Карлсону направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении.

Карлсон в аэропорту
Карлсон в аэропорту

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Бывший телеведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон впервые прилетел с визитом в Россию. Об этом рассказали пассажиры рейса Стамбул — Москва. «Экс-хедлайнер Fox News был замечен в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Москвы. <…> В 16:10 Такер благополучно прибыл в столичное «Внуково», — сообщает в своем telegram-канале Mash. В Москве Такер Карлсон находится уже три дня. В субботу 3 февраля он посетил Большой театр, побывав на балете «Спартак». В апреле 2023 года выступающий против политики президента США Джо Байдена Карлсон принял решение уволиться из Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей». Позже журналисту предложили работу на телеканале «Соловьев Live». Карлсону направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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