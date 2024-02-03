Знаменитый американский журналист Карлсон впервые прилетел в РФ. Фото

04 февраля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон прибыл в аэропорт «Внуково» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший телеведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон впервые прилетел с визитом в Россию. Об этом рассказали пассажиры рейса Стамбул — Москва. «Экс-хедлайнер Fox News был замечен в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Москвы. <…> В 16:10 Такер благополучно прибыл в столичное «Внуково», — сообщает в своем telegram-канале Mash. В Москве Такер Карлсон находится уже три дня. В субботу 3 февраля он посетил Большой театр, побывав на балете «Спартак». В апреле 2023 года выступающий против политики президента США Джо Байдена Карлсон принял решение уволиться из Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей». Позже журналисту предложили работу на телеканале «Соловьев Live». Карлсону направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении. Карлсон в аэропорту https://t.me/breakingmash/51420

Бывший телеведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон впервые прилетел с визитом в Россию. Об этом рассказали пассажиры рейса Стамбул — Москва. «Экс-хедлайнер Fox News был замечен в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Москвы. <…> В 16:10 Такер благополучно прибыл в столичное «Внуково», — сообщает в своем telegram-канале Mash. В Москве Такер Карлсон находится уже три дня. В субботу 3 февраля он посетил Большой театр, побывав на балете «Спартак». В апреле 2023 года выступающий против политики президента США Джо Байдена Карлсон принял решение уволиться из Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей». Позже журналисту предложили работу на телеканале «Соловьев Live». Карлсону направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении.