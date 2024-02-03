Aydinlik: США выставили Турции счет из-за сделки с РФ

04 февраля 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

США требуют от Турции средств за обслуживание истребителей F-35 Фото: Владимир Андреев © URA.RU США требует от Турции средств за обслуживание истребителей F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает газета Aydinlik. «Соединенные Штаты уже шесть лет хранит в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Эти самолеты обслуживаются каждый месяц, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации. США требуют от Турции деньги за оплату расходов на содержание истребителей, ангар и обслуживание», — сказано в статье. Также Запад считает, что в ходе поставок истребителей происходит рост стоимости из-за исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве. В свою очередь, Турция требует от США возврата выделенных Анкарой 1,4 млрд долларов. Деньги были якобы потрачены на американские истребители пятого поколения F-35. «Однако прогресса в споре все еще не достигнуто», — добавили авторы статьи. Еще в 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку комплекта С-400, который получила в 2019 году. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но турецкие власти отказались. Из-за чего Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новых истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США требует от Турции средств за обслуживание истребителей F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает газета Aydinlik. «Соединенные Штаты уже шесть лет хранит в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Эти самолеты обслуживаются каждый месяц, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации. США требуют от Турции деньги за оплату расходов на содержание истребителей, ангар и обслуживание», — сказано в статье. Также Запад считает, что в ходе поставок истребителей происходит рост стоимости из-за исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве. В свою очередь, Турция требует от США возврата выделенных Анкарой 1,4 млрд долларов. Деньги были якобы потрачены на американские истребители пятого поколения F-35. «Однако прогресса в споре все еще не достигнуто», — добавили авторы статьи. Еще в 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку комплекта С-400, который получила в 2019 году. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но турецкие власти отказались. Из-за чего Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новых истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.