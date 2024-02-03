Если страны Запада признают, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии. Об этом заявил профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.
«Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — поделился Жозе Фиори, его слова приводит аргентинская газета
Реалии, которые страны Запада игнорируют, следующие: у России есть способность побеждать в сфере культурных медиа; ВС РФ способны победить противника без помощи третьих стран. Еще профессор выделил внешнюю политику страны, которая после начала спецоперации стала активно развивать отношения на «азиатском фланге». Фиори также поддержал главную цель России — строительство многополярного мира и отказ от доллара.
В течение нескольких месяцев на Украине начнется обрушение фронта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По его словам, освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом работы ВС РФ.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что США продолжат конфликт с Россией даже после поражения Украины. Он отметил, что американцы «пойдут на многое», передает RT.
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