03 февраля 2024

Профессор Фиори перечислил Западу последствия признания, что Украина не победит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
Украина даже при помощи третьих стран не сможет победить Россию, заявил Жозе Фиори Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если страны Запада признают, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии. Об этом заявил профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.

«Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — поделился Жозе Фиори, его слова приводит аргентинская газета El Destape.

Реалии, которые страны Запада игнорируют, следующие: у России есть способность побеждать в сфере культурных медиа; ВС РФ способны победить противника без помощи третьих стран. Еще профессор выделил внешнюю политику страны, которая после начала спецоперации стала активно развивать отношения на «азиатском фланге». Фиори также поддержал главную цель России — строительство многополярного мира и отказ от доллара.

В течение нескольких месяцев на Украине начнется обрушение фронта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По его словам, освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом работы ВС РФ.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что США продолжат конфликт с Россией даже после поражения Украины. Он отметил, что американцы «пойдут на многое», передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если страны Запада признают, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии. Об этом заявил профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори. «Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — поделился Жозе Фиори, его слова приводит аргентинская газета El Destape. Реалии, которые страны Запада игнорируют, следующие: у России есть способность побеждать в сфере культурных медиа; ВС РФ способны победить противника без помощи третьих стран. Еще профессор выделил внешнюю политику страны, которая после начала спецоперации стала активно развивать отношения на «азиатском фланге». Фиори также поддержал главную цель России — строительство многополярного мира и отказ от доллара. В течение нескольких месяцев на Украине начнется обрушение фронта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По его словам, освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом работы ВС РФ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что США продолжат конфликт с Россией даже после поражения Украины. Он отметил, что американцы «пойдут на многое», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...