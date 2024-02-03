Профессор Фиори перечислил Западу последствия признания, что Украина не победит

04 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Украина даже при помощи третьих стран не сможет победить Россию, заявил Жозе Фиори Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если страны Запада признают, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии. Об этом заявил профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори. «Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — поделился Жозе Фиори, его слова приводит аргентинская газета El Destape . Реалии, которые страны Запада игнорируют, следующие: у России есть способность побеждать в сфере культурных медиа; ВС РФ способны победить противника без помощи третьих стран. Еще профессор выделил внешнюю политику страны, которая после начала спецоперации стала активно развивать отношения на «азиатском фланге». Фиори также поддержал главную цель России — строительство многополярного мира и отказ от доллара. В течение нескольких месяцев на Украине начнется обрушение фронта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По его словам, освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом работы ВС РФ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что США продолжат конфликт с Россией даже после поражения Украины. Он отметил, что американцы «пойдут на многое», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если страны Запада признают, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, то это покажет уязвимость НАТО и превосходство российской армии. Об этом заявил профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори. «Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — поделился Жозе Фиори, его слова приводит аргентинская газета El Destape. Реалии, которые страны Запада игнорируют, следующие: у России есть способность побеждать в сфере культурных медиа; ВС РФ способны победить противника без помощи третьих стран. Еще профессор выделил внешнюю политику страны, которая после начала спецоперации стала активно развивать отношения на «азиатском фланге». Фиори также поддержал главную цель России — строительство многополярного мира и отказ от доллара. В течение нескольких месяцев на Украине начнется обрушение фронта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. По его словам, освобождение Табаевки (Харьковская область) стало промежуточным итогом работы ВС РФ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер уверен, что США продолжат конфликт с Россией даже после поражения Украины. Он отметил, что американцы «пойдут на многое», передает RT.