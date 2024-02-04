Происшествия В ЛНР сообщили о 28 погибших после удара ВСУ по Лисичанску 04 февраля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) увеличилось число жертв — до 28, среди погибших есть один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника. «28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами варварского удара киевских боевиков по Лисичанску», — передает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» информацию от администрации. После обстрела пострадали 10 человек. Новость по теме Люди оказались под завалами после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске: главное к этому часу ВСУ нанесли удар по пекарне в городе. Люди долгое время оставались под завалами. Пасечник отметил, что Украина специально нанесла удар по городу в выходной день, когда горожане приходят за свежеиспеченным хлебом. Предположительно, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360. После удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) увеличилось число жертв — до 28, среди погибших есть один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника. «28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами варварского удара киевских боевиков по Лисичанску», — передает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» информацию от администрации. После обстрела пострадали 10 человек. ВСУ нанесли удар по пекарне в городе. Люди долгое время оставались под завалами. Пасечник отметил, что Украина специально нанесла удар по городу в выходной день, когда горожане приходят за свежеиспеченным хлебом. Предположительно, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям