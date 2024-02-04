В ЛНР сообщили о 28 погибших после удара ВСУ по Лисичанску

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ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля Фото:
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После удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) увеличилось число жертв — до 28, среди погибших есть один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника.

«28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами варварского удара киевских боевиков по Лисичанску», — передает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» информацию от администрации. После обстрела пострадали 10 человек.

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После удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) увеличилось число жертв — до 28, среди погибших есть один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника. «28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами варварского удара киевских боевиков по Лисичанску», — передает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» информацию от администрации. После обстрела пострадали 10 человек. ВСУ нанесли удар по пекарне в городе. Люди долгое время оставались под завалами. Пасечник отметил, что Украина специально нанесла удар по городу в выходной день, когда горожане приходят за свежеиспеченным хлебом. Предположительно, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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