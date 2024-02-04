Экс-сотрудник Пентагона заподозрил Буданова в причастности к крушению Ил-76

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Буданов, возможно, причастен к атаке на Ил-76
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Кирилл Буданов ранее предлагал расширить зону боевых действий с Россией Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Главное управление разведки Украины и его начальник Кирилл Буданов могут быть причастны к крушению Ил-76, так как ведомство давно пытается навредить России. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен.

«Была ли причастна к крушению Ил-76 украинская разведка? Учитывая, что Кирилл Буданов возглавляет ГУР, известное убийствами и взрывами внутри России, возможная роль организации и Буданова [в атаке на Ил-76] весьма значительна», — предположил Стивен Брайен. Его слова приводит интернет-издание Asia Times. Брайен отметил, что в атаке на самолет, вероятно, была еще одна цель: попытка сменить главкома ВСУ Валерия Залужного на Буданова.

Ранее сербская газета Politika сообщила, что президент Украины хочет свалить всю вину на Залужного за крушение Ил-76. Тогда все члены экипажа и 65 пленных украинцев, котовых везли для обмена, погибли. Россия, в свою очередь, настаивает на международном расследовании.

До этого Буданов призывал расширить зону военных действий с Россией. Он предлагал сместить зону конфликта на РФ, проигнорировав слова Зеленского, что это опасно, передает телеканал 360.

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Главное управление разведки Украины и его начальник Кирилл Буданов могут быть причастны к крушению Ил-76, так как ведомство давно пытается навредить России. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен. «Была ли причастна к крушению Ил-76 украинская разведка? Учитывая, что Кирилл Буданов возглавляет ГУР, известное убийствами и взрывами внутри России, возможная роль организации и Буданова [в атаке на Ил-76] весьма значительна», — предположил Стивен Брайен. Его слова приводит интернет-издание Asia Times. Брайен отметил, что в атаке на самолет, вероятно, была еще одна цель: попытка сменить главкома ВСУ Валерия Залужного на Буданова. Ранее сербская газета Politika сообщила, что президент Украины хочет свалить всю вину на Залужного за крушение Ил-76. Тогда все члены экипажа и 65 пленных украинцев, котовых везли для обмена, погибли. Россия, в свою очередь, настаивает на международном расследовании. До этого Буданов призывал расширить зону военных действий с Россией. Он предлагал сместить зону конфликта на РФ, проигнорировав слова Зеленского, что это опасно, передает телеканал 360.
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