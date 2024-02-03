Politika: Зеленский хочет подставить Залужного, обвинив его в крушении Ил-76

Окружение президента Украины Владимира Зеленского хочет свалить всю вину за крушение Ил-76 с пленными украинцами на главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает сербская газета Politika.
«Зеленский и окружающий его персонал хотят избежать ответственности за крушение Ил-76. Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на Залужного, потребовав международного расследования катастрофы», — говорится в материале.
Politika сообщает, что Зеленский и высшее руководство страны, вероятно, не знали, что на борту самолета находятся украинцы. Сбив Ил-76, глава страны хотел поднять моральный дух своих военных, однако эффект оказался противоположным. Газета приводит еще несколько причин, зачем ВСУ все же ударили по судну. Среди них — показать Западу способность наносить чувствительные удары по России.
Трагедия произошла 24 января. Все, кто были на борту Ил-76, погибли. Следственный комитет России нашел тела 65 украинцев и шести членов экипажа на месте крушения. Россия настаивает на международном расследовании катастрофы. Однако никто из западных стран пока не отреагировал, как заявляли в Кремле.
В конце января появились слухи, что Зеленский собирается уволить Залужного. Газета The Washington Post сообщила, что Украина уже уведомила Штаты о желании сменить главкома. RT пишет, что возможная отставка Залужного обостряет политический кризис на Украине. На место Залужного может прийти начальник ГУР Кирилл Буданов, передает телеканал 360.
Окружение президента Украины Владимира Зеленского хочет свалить всю вину за крушение Ил-76 с пленными украинцами на главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает сербская газета Politika. «Зеленский и окружающий его персонал хотят избежать ответственности за крушение Ил-76. Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на Залужного, потребовав международного расследования катастрофы», — говорится в материале. Politika сообщает, что Зеленский и высшее руководство страны, вероятно, не знали, что на борту самолета находятся украинцы. Сбив Ил-76, глава страны хотел поднять моральный дух своих военных, однако эффект оказался противоположным. Газета приводит еще несколько причин, зачем ВСУ все же ударили по судну. Среди них — показать Западу способность наносить чувствительные удары по России. Трагедия произошла 24 января. Все, кто были на борту Ил-76, погибли. Следственный комитет России нашел тела 65 украинцев и шести членов экипажа на месте крушения. Россия настаивает на международном расследовании катастрофы. Однако никто из западных стран пока не отреагировал, как заявляли в Кремле. В конце января появились слухи, что Зеленский собирается уволить Залужного. Газета The Washington Post сообщила, что Украина уже уведомила Штаты о желании сменить главкома. RT пишет, что возможная отставка Залужного обостряет политический кризис на Украине. На место Залужного может прийти начальник ГУР Кирилл Буданов, передает телеканал 360.