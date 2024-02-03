Politika: Зеленский хочет подставить Залужного, обвинив его в крушении Ил-76

04 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Окружение президента Украины Владимира Зеленского хочет свалить всю вину за крушение Ил-76 с пленными украинцами на главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает сербская газета Politika. «Зеленский и окружающий его персонал хотят избежать ответственности за крушение Ил-76. Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на Залужного, потребовав международного расследования катастрофы», — говорится в материале. Politika сообщает, что Зеленский и высшее руководство страны, вероятно, не знали, что на борту самолета находятся украинцы. Сбив Ил-76, глава страны хотел поднять моральный дух своих военных, однако эффект оказался противоположным. Газета приводит еще несколько причин, зачем ВСУ все же ударили по судну. Среди них — показать Западу способность наносить чувствительные удары по России. Трагедия произошла 24 января. Все, кто были на борту Ил-76, погибли. Следственный комитет России нашел тела 65 украинцев и шести членов экипажа на месте крушения. Россия настаивает на международном расследовании катастрофы. Однако никто из западных стран пока не отреагировал, как заявляли в Кремле. В конце января появились слухи, что Зеленский собирается уволить Залужного. Газета The Washington Post сообщила, что Украина уже уведомила Штаты о желании сменить главкома. RT пишет, что возможная отставка Залужного обостряет политический кризис на Украине. На место Залужного может прийти начальник ГУР Кирилл Буданов, передает телеканал 360.