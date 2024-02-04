В ЛНР объявлен день траура

В ЛНР 4 февраля объявлен день траура после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По последним данным, в результате украинского удара погибли 28 человек, 10 пострадали.
До этого глава ЛНР сообщал, что ВСУ специально атаковали пекарню в Лисичанске. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.
В ЛНР 4 февраля объявлен день траура после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По последним данным, в результате украинского удара погибли 28 человек, 10 пострадали. Пасечник выразил искреннее соболезнование близким погибших. Пострадавшим он пожелал быстрого выздоровления. До этого глава ЛНР сообщал, что ВСУ специально атаковали пекарню в Лисичанске. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.