В ЛНР объявлен день траура

Ранее ВСУ обстреляли Лисичанск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ЛНР 4 февраля объявлен день траура после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале . По последним данным, в результате украинского удара погибли 28 человек, 10 пострадали.

Пасечник выразил искреннее соболезнование близким погибших. Пострадавшим он пожелал быстрого выздоровления.

До этого глава ЛНР сообщал, что ВСУ специально атаковали пекарню в Лисичанске. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.