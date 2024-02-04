В ЛНР объявлен день траура

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Ранее ВСУ обстреляли Лисичанск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЛНР 4 февраля объявлен день траура после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По последним данным, в результате украинского удара погибли 28 человек, 10 пострадали.

Пасечник выразил искреннее соболезнование близким погибших. Пострадавшим он пожелал быстрого выздоровления.

До этого глава ЛНР сообщал, что ВСУ специально атаковали пекарню в Лисичанске. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.

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В ЛНР 4 февраля объявлен день траура после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска», — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. По последним данным, в результате украинского удара погибли 28 человек, 10 пострадали. Пасечник выразил искреннее соболезнование близким погибших. Пострадавшим он пожелал быстрого выздоровления. До этого глава ЛНР сообщал, что ВСУ специально атаковали пекарню в Лисичанске. По его словам, жители города любили в выходные прогуляться за свежим хлебом. Все, что известно о трагедии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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