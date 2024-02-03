03 февраля 2024
02 февраля 2024

На тюменской трассе из-за ДТП с погибшим закрыто движение

На трассе Тюмень — Омск полностью закрыто движение из-за смертельного ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Затор на тюменской трассе растянулся на расстоянии около 4 км, сказали в УГИБДД Фото:

На 319-м километре трассы Тюмень — Омск полностью закрыли движение из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Из-за ДТП с погибшим полностью закрыто движение на 319-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Это в 25 километрах от Ишима в сторону Абатского района», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны. Затор растянулся на расстоянии около четырех километров.

По данным пресс-службы УГИБДД, большегруз въехал в «Ниву», стоявшую на дороге, от удара ее отбросило на другой грузовик. Пассажирка внедорожника погибла, а водитель был ранен.

На месте трагедии работают сотрудники ДПС. Для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев и руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов.

Сотрудники УГИБДД региона предупреждали, что на тюменских трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. При этом ситуация с каждым часом только ухудшается.

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На 319-м километре трассы Тюмень — Омск полностью закрыли движение из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Из-за ДТП с погибшим полностью закрыто движение на 319-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Это в 25 километрах от Ишима в сторону Абатского района», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны. Затор растянулся на расстоянии около четырех километров. По данным пресс-службы УГИБДД, большегруз въехал в «Ниву», стоявшую на дороге, от удара ее отбросило на другой грузовик. Пассажирка внедорожника погибла, а водитель был ранен. На месте трагедии работают сотрудники ДПС. Для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев и руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов. Сотрудники УГИБДД региона предупреждали, что на тюменских трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. При этом ситуация с каждым часом только ухудшается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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