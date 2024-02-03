На тюменской трассе из-за ДТП с погибшим закрыто движение

На 319-м километре трассы Тюмень — Омск полностью закрыли движение из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Из-за ДТП с погибшим полностью закрыто движение на 319-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Это в 25 километрах от Ишима в сторону Абатского района», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны. Затор растянулся на расстоянии около четырех километров.
По данным пресс-службы УГИБДД, большегруз въехал в «Ниву», стоявшую на дороге, от удара ее отбросило на другой грузовик. Пассажирка внедорожника погибла, а водитель был ранен.
На месте трагедии работают сотрудники ДПС. Для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев и руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов.
Сотрудники УГИБДД региона предупреждали, что на тюменских трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. При этом ситуация с каждым часом только ухудшается.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.