На тюменской трассе из-за ДТП с погибшим закрыто движение

На трассе Тюмень — Омск полностью закрыто движение из-за смертельного ДТП

04 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Затор на тюменской трассе растянулся на расстоянии около 4 км, сказали в УГИБДД Фото: Илья Московец © URA.RU На 319-м километре трассы Тюмень — Омск полностью закрыли движение из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Из-за ДТП с погибшим полностью закрыто движение на 319-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Это в 25 километрах от Ишима в сторону Абатского района», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны. Затор растянулся на расстоянии около четырех километров. По данным пресс-службы УГИБДД, большегруз въехал в «Ниву», стоявшую на дороге, от удара ее отбросило на другой грузовик. Пассажирка внедорожника погибла, а водитель был ранен. На месте трагедии работают сотрудники ДПС. Для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев и руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов. Сотрудники УГИБДД региона предупреждали, что на тюменских трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. При этом ситуация с каждым часом только ухудшается.

На 319-м километре трассы Тюмень — Омск полностью закрыли движение из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Из-за ДТП с погибшим полностью закрыто движение на 319-м километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Это в 25 километрах от Ишима в сторону Абатского района», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас движение в этом районе затруднено в обе стороны. Затор растянулся на расстоянии около четырех километров. По данным пресс-службы УГИБДД, большегруз въехал в «Ниву», стоявшую на дороге, от удара ее отбросило на другой грузовик. Пассажирка внедорожника погибла, а водитель был ранен. На месте трагедии работают сотрудники ДПС. Для координации работы сил и средств выехали начальник МО МВД России «Ишимский» Роман Валерьев и руководитель межмуниципальной Госавтоинспекции Виктор Ларионов. Сотрудники УГИБДД региона предупреждали, что на тюменских трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. При этом ситуация с каждым часом только ухудшается.