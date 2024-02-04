Авто Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральных трассах ГИБДД: на тюменских трассах плохая видимость из-за снегопада 04 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 + На тюменских трассах ухудшилась видимость из-за снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УГИБДД по Тюменской области следят за федеральными трассами из-за снегопада, который привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на федеральных трассах Тюменской области. Сейчас на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад. Работают дорожные службы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что видимость дороги на некоторых участках ухудшается. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, 3 февраля начался снегопад, который набрал максимальную силу к 4 февраля. Синоптики спрогнозировали, что осадки продлятся до 8 февраля. В эти дни сила ветра будет составлять в среднем 10 метров в секунду. Сотрудники УГИБДД по Тюменской области следят за федеральными трассами из-за снегопада, который привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на федеральных трассах Тюменской области. Сейчас на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад. Работают дорожные службы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что видимость дороги на некоторых участках ухудшается. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, 3 февраля начался снегопад, который набрал максимальную силу к 4 февраля. Синоптики спрогнозировали, что осадки продлятся до 8 февраля. В эти дни сила ветра будет составлять в среднем 10 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям