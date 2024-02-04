Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральных трассах

Сотрудники УГИБДД по Тюменской области следят за федеральными трассами из-за снегопада, который привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на федеральных трассах Тюменской области. Сейчас на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад. Работают дорожные службы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что видимость дороги на некоторых участках ухудшается.
По данным метеорологического ресурса Gismeteo, 3 февраля начался снегопад, который набрал максимальную силу к 4 февраля. Синоптики спрогнозировали, что осадки продлятся до 8 февраля. В эти дни сила ветра будет составлять в среднем 10 метров в секунду.
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