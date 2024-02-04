Тюменских водителей предупредили об опасности на федеральных трассах

ГИБДД: на тюменских трассах плохая видимость из-за снегопада
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На тюменских трассах ухудшилась видимость из-за снегопада Фото:

Сотрудники УГИБДД по Тюменской области следят за федеральными трассами из-за снегопада, который привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на федеральных трассах Тюменской области. Сейчас на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад. Работают дорожные службы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что видимость дороги на некоторых участках ухудшается.

По данным метеорологического ресурса Gismeteo, 3 февраля начался снегопад, который набрал максимальную силу к 4 февраля. Синоптики спрогнозировали, что осадки продлятся до 8 февраля. В эти дни сила ветра будет составлять в среднем 10 метров в секунду.

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Сотрудники УГИБДД по Тюменской области следят за федеральными трассами из-за снегопада, который привел к ухудшению видимости на некоторых участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на федеральных трассах Тюменской области. Сейчас на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск снегопад. Работают дорожные службы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там также уточнили, что видимость дороги на некоторых участках ухудшается. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, 3 февраля начался снегопад, который набрал максимальную силу к 4 февраля. Синоптики спрогнозировали, что осадки продлятся до 8 февраля. В эти дни сила ветра будет составлять в среднем 10 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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