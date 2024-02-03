03 февраля 2024
02 февраля 2024

На выставке в Кургане православные насобирали 71 тысячу рублей на авто для СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
Сбором средств на авто руководили представители проекта «Добрая земля» Фото:
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В Кургане на православной выставке «Добрый свет Рождества» прихожане насобирали 71 тысячу рублей на покупку автомобиля для доставки гуманитарной помощи на передовую. Об этом сообщила Курганская епархия.

«На православной выставке в Кургане собрали 71 тысячу рублей на покупку машины для доставки гуманитарной помощи на СВО. За все дни выставку-ярмарку посетили более 40 тысяч человек», — указано на сайте епархии.

Православная выставка проходила с 24 по 30 января. Одним из ее участников стал благотворительный проект «Добрая земля». Сбор средств проводился по разным направлениям. В частности, многие курганцы жертвовали деньги на ружья против дронов для спецназовцев из зоны СВО.

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В Кургане на православной выставке «Добрый свет Рождества» прихожане насобирали 71 тысячу рублей на покупку автомобиля для доставки гуманитарной помощи на передовую. Об этом сообщила Курганская епархия. «На православной выставке в Кургане собрали 71 тысячу рублей на покупку машины для доставки гуманитарной помощи на СВО. За все дни выставку-ярмарку посетили более 40 тысяч человек», — указано на сайте епархии. Православная выставка проходила с 24 по 30 января. Одним из ее участников стал благотворительный проект «Добрая земля». Сбор средств проводился по разным направлениям. В частности, многие курганцы жертвовали деньги на ружья против дронов для спецназовцев из зоны СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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