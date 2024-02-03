На выставке в Кургане православные насобирали 71 тысячу рублей на авто для СВО

В Кургане на православной выставке «Добрый свет Рождества» прихожане насобирали 71 тысячу рублей на покупку автомобиля для доставки гуманитарной помощи на передовую. Об этом сообщила Курганская епархия.
«На православной выставке в Кургане собрали 71 тысячу рублей на покупку машины для доставки гуманитарной помощи на СВО. За все дни выставку-ярмарку посетили более 40 тысяч человек», — указано на сайте епархии.
Православная выставка проходила с 24 по 30 января. Одним из ее участников стал благотворительный проект «Добрая земля». Сбор средств проводился по разным направлениям. В частности, многие курганцы жертвовали деньги на ружья против дронов для спецназовцев из зоны СВО.
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