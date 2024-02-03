03 февраля 2024
02 февраля 2024

Челябинские полицейские задержали несовершеннолетних, напавших на мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время с задержанными продолжается работа сотрудников полиции Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские оперативно установили участников нападения на мужчину. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по Магнитогорску в ночное время обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что на улице Московской на него напали неизвестные. Злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения, похитили имущество и скрылись», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Данные об избиении мужчины появились в социальной сети в одном из магнитогорских пабликов. Расследование дерзкого уличного нападения было поставлено на контроль руководства магнитогорской полиции. Полицейские детально расспросили потерпевшего и провели работу по установлению маршрута передвижения подростков.

Оперативное реагирование на такие происшествия является одним из приоритетных направлений в работе полиции, отметили в ведомстве. В результате личности нападавших и адреса их проживания были оперативно установлены. Во время обыска по адресу проживания у одного из нападавших полицейские изъяли похищенное имущество — портсигар.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские оперативно установили участников нападения на мужчину. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по Магнитогорску в ночное время обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что на улице Московской на него напали неизвестные. Злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения, похитили имущество и скрылись», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Данные об избиении мужчины появились в социальной сети в одном из магнитогорских пабликов. Расследование дерзкого уличного нападения было поставлено на контроль руководства магнитогорской полиции. Полицейские детально расспросили потерпевшего и провели работу по установлению маршрута передвижения подростков. Оперативное реагирование на такие происшествия является одним из приоритетных направлений в работе полиции, отметили в ведомстве. В результате личности нападавших и адреса их проживания были оперативно установлены. Во время обыска по адресу проживания у одного из нападавших полицейские изъяли похищенное имущество — портсигар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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