Челябинские полицейские задержали несовершеннолетних, напавших на мужчину

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские оперативно установили участников нападения на мужчину. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В отдел полиции „Ленинский“ УМВД России по Магнитогорску в ночное время обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что на улице Московской на него напали неизвестные. Злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения, похитили имущество и скрылись», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Данные об избиении мужчины появились в социальной сети в одном из магнитогорских пабликов. Расследование дерзкого уличного нападения было поставлено на контроль руководства магнитогорской полиции. Полицейские детально расспросили потерпевшего и провели работу по установлению маршрута передвижения подростков.
Оперативное реагирование на такие происшествия является одним из приоритетных направлений в работе полиции, отметили в ведомстве. В результате личности нападавших и адреса их проживания были оперативно установлены. Во время обыска по адресу проживания у одного из нападавших полицейские изъяли похищенное имущество — портсигар.
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