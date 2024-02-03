Администрация Сургута рассказала, почему эвакуировали людей из крупного ТРЦ

Эвакуация ТРЦ «Сургут Сити Молл» произошла потому, что в распределительном электрощите на парковке произошло короткое замыкание. Работа торгового центра уже возобновлена, сообщили в администрации города.
«Около 13:00 в распределительном электрощите на парковке ТРЦ „Сургут Сити Молл“ произошло короткое замыкание. Парковка временно обесточена, из здания торгового центра было оперативно эвакуировано 2680 человек», — рассказала администрация города.
Сейчас организованы мероприятия по восстановлению электроснабжения. По словам администрации Сургута, пострадавших нет. Работа торгового центра возобновлена в 14:00 в штатном режиме.
В «Сургут Сити Молле» 4 февраля произошла эвакуация посетителей. Очевидцы рассказали, что к месту подъехали пожарные машины и спасательные службы.
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