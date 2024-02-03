03 февраля 2024
02 февраля 2024

Администрация Сургута рассказала, почему эвакуировали людей из крупного ТРЦ

Администрация Сургута: возле «Сургут Сити Молл» произошло короткое замыкание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пробка, чп, жкх, проводка, электричество, электроэнергия, счетчик, щиток, распределительный щит, кз, короткое замыкание, чрезвычайное проишествие, удар током, диф-автомат, автоматический выключатель, предохранитель, электропроводка
В Сургуте эвакуировали 2680 человек из ТРЦ во время короткого замыкания Фото:

Эвакуация ТРЦ «Сургут Сити Молл» произошла потому, что в распределительном электрощите на парковке произошло короткое замыкание. Работа торгового центра уже возобновлена, сообщили в администрации города.

«Около 13:00 в распределительном электрощите на парковке ТРЦ „Сургут Сити Молл“ произошло короткое замыкание. Парковка временно обесточена, из здания торгового центра было оперативно эвакуировано 2680 человек», — рассказала администрация города.

Сейчас организованы мероприятия по восстановлению электроснабжения. По словам администрации Сургута, пострадавших нет. Работа торгового центра возобновлена в 14:00 в штатном режиме.

В «Сургут Сити Молле» 4 февраля произошла эвакуация посетителей. Очевидцы рассказали, что к месту подъехали пожарные машины и спасательные службы.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эвакуация ТРЦ «Сургут Сити Молл» произошла потому, что в распределительном электрощите на парковке произошло короткое замыкание. Работа торгового центра уже возобновлена, сообщили в администрации города. «Около 13:00 в распределительном электрощите на парковке ТРЦ „Сургут Сити Молл“ произошло короткое замыкание. Парковка временно обесточена, из здания торгового центра было оперативно эвакуировано 2680 человек», — рассказала администрация города. Сейчас организованы мероприятия по восстановлению электроснабжения. По словам администрации Сургута, пострадавших нет. Работа торгового центра возобновлена в 14:00 в штатном режиме. В «Сургут Сити Молле» 4 февраля произошла эвакуация посетителей. Очевидцы рассказали, что к месту подъехали пожарные машины и спасательные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...