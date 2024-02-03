Администрация Сургута рассказала, почему эвакуировали людей из крупного ТРЦ

Администрация Сургута: возле «Сургут Сити Молл» произошло короткое замыкание

04 февраля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

В Сургуте эвакуировали 2680 человек из ТРЦ во время короткого замыкания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эвакуация ТРЦ «Сургут Сити Молл» произошла потому, что в распределительном электрощите на парковке произошло короткое замыкание. Работа торгового центра уже возобновлена, сообщили в администрации города. «Около 13:00 в распределительном электрощите на парковке ТРЦ „Сургут Сити Молл“ произошло короткое замыкание. Парковка временно обесточена, из здания торгового центра было оперативно эвакуировано 2680 человек», — рассказала администрация города. Сейчас организованы мероприятия по восстановлению электроснабжения. По словам администрации Сургута, пострадавших нет. Работа торгового центра возобновлена в 14:00 в штатном режиме. В «Сургут Сити Молле» 4 февраля произошла эвакуация посетителей. Очевидцы рассказали, что к месту подъехали пожарные машины и спасательные службы.

Эвакуация ТРЦ «Сургут Сити Молл» произошла потому, что в распределительном электрощите на парковке произошло короткое замыкание. Работа торгового центра уже возобновлена, сообщили в администрации города. «Около 13:00 в распределительном электрощите на парковке ТРЦ „Сургут Сити Молл“ произошло короткое замыкание. Парковка временно обесточена, из здания торгового центра было оперативно эвакуировано 2680 человек», — рассказала администрация города. Сейчас организованы мероприятия по восстановлению электроснабжения. По словам администрации Сургута, пострадавших нет. Работа торгового центра возобновлена в 14:00 в штатном режиме. В «Сургут Сити Молле» 4 февраля произошла эвакуация посетителей. Очевидцы рассказали, что к месту подъехали пожарные машины и спасательные службы.