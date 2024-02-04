Бакальчук заявила, что одежда на Wildberries значительно подешевела

За 15 лет стоимость одежды на Wildberries значительно снизилась. Об этом рассказала основательница компании Татьяна Бакальчук.
«Мы сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно — цены на одежду очень сильно упали», — сказала Бакальчук РИА Новости. По ее словам, такое снижение является заслугой и принципом платформы.
Бакальчук отметила, что на маркетплейсе самыми продаваемыми категориями являются одежда и обувь, а также товары для детей. После них идут книги, электроника, парфюмерия и товары для дома, заключила она.
Ранее зам управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что механизмы регулирования маркетплейсов могут привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, а также сокращению количества торговых точек. С ним согласились представители Wildberries, «Яндекс.Маркета» и AliExpress.
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