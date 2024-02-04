Бакальчук заявила, что одежда на Wildberries значительно подешевела

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Открытие pop-up пространства магазина Freedom store. Екатеринбург, примерочная, шопинг
На Wildberries больше всего продается одежда и обувь, рассказала Татьяна Бакальчук Фото:

За 15 лет стоимость одежды на Wildberries значительно снизилась. Об этом рассказала основательница компании Татьяна Бакальчук.

«Мы сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно — цены на одежду очень сильно упали», — сказала Бакальчук РИА Новости. По ее словам, такое снижение является заслугой и принципом платформы.

Бакальчук отметила, что на маркетплейсе самыми продаваемыми категориями являются одежда и обувь, а также товары для детей. После них идут книги, электроника, парфюмерия и товары для дома, заключила она.

Ранее зам управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что механизмы регулирования маркетплейсов могут привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, а также сокращению количества торговых точек. С ним согласились представители Wildberries, «Яндекс.Маркета» и AliExpress.

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За 15 лет стоимость одежды на Wildberries значительно снизилась. Об этом рассказала основательница компании Татьяна Бакальчук. «Мы сравнивали момент рождения нашей компании и через 15 лет примерно — цены на одежду очень сильно упали», — сказала Бакальчук РИА Новости. По ее словам, такое снижение является заслугой и принципом платформы. Бакальчук отметила, что на маркетплейсе самыми продаваемыми категориями являются одежда и обувь, а также товары для детей. После них идут книги, электроника, парфюмерия и товары для дома, заключила она. Ранее зам управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что механизмы регулирования маркетплейсов могут привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, а также сокращению количества торговых точек. С ним согласились представители Wildberries, «Яндекс.Маркета» и AliExpress.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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