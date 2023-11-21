Россиян предупредили о повышении цен на Wildberries и Ozon

Замдиректора Ozon Минаев: есть риск роста цен на товары в маркетплейсах

Меры регулирования маркетплейсов негативно отразятся на потребителях, заявил Алексей Минаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Механизмы регулирования маркетплейсов могут привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, а также сокращению количества торговых точек. Об этом заявил замуправляющего директора Ozon Алексей Минаев.

«Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев таких площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это повлияет на стоимость конечной продукции», — отметил Алексей Минаев. С ним согласились представители Wildberries, «Яндекс.Маркета» и AliExpress, передает РБК.

В начале ноября Федеральная антимонопольная служба России разработала меры, которые помогут в борьбе с подделками на маркетплейсах. Если выяснится, что человек торговал фальшивками, их должны снять с продажи.

Закон закрепит юридически понятие «маркетплейс». Он предполагает ответственность за достоверность размещаемой на площадках информации, ограничивает возможность изменения договоров оферты до одного раза в год, запрещает продажу собственных торговых марок на платформах с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей, если аналогичные товары уже представлены, а также запрещает ограничивать доступ к личному кабинету продавца или владельца пункта выдачи.