Путин похвалил «Лукойл» за вклад в строительство кампуса в ХМАО. Видео

04 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

«Лукойл» помог построить университетский кампус в Когалыме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что «Лукойл» в Когалыме (ХМАО), внес огромный вклад в строительство университетского кампуса. Об этом он сказал на совещании во время обсуждения реализации федерального проекта. «У кого что получается. У кого хватает денег, а у кого нет. Например, в Когалыме „Лукойл“ раскошелился, не пожадничал и все сделал. А в том же Великом Новгороде „Лукойл“ не работает. Там мало кто работает из крупных компаний. Ни нефти нет, ни газа, а люди есть», — сказал Путин, кадры телесюжета опубликовал в своем telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Президент РФ считает, что федеральные власти должны оказывать поддержку в строительстве новых университетских кампусов в регионах. «Я прошу всех участников, потому что я посмотрел на города, которые претендуют на это, Великий Новгород попался на глаза. Ну, там у них скромно очень с бюджетом. Надо своевременно (помогать — прим. URA.RU), а иначе они не будут попадать в график (открытия кампусов — прим. URA.RU)». В Когалыме 2 февраля открыли филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Кампус представляет современный комплекс из нескольких корпусов, в котором будут готовить инженеров для нефтегазовой отрасли. Он рассчитан на 1000 студентов. Во время открытия учебный комплекс дистанционно показали Путину. После этого он заявил, что новый образовательный центр станет одной из архитектурных достопримечательностей Когалыма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин заявил, что «Лукойл» в Когалыме (ХМАО), внес огромный вклад в строительство университетского кампуса. Об этом он сказал на совещании во время обсуждения реализации федерального проекта. «У кого что получается. У кого хватает денег, а у кого нет. Например, в Когалыме „Лукойл“ раскошелился, не пожадничал и все сделал. А в том же Великом Новгороде „Лукойл“ не работает. Там мало кто работает из крупных компаний. Ни нефти нет, ни газа, а люди есть», — сказал Путин, кадры телесюжета опубликовал в своем telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Президент РФ считает, что федеральные власти должны оказывать поддержку в строительстве новых университетских кампусов в регионах. «Я прошу всех участников, потому что я посмотрел на города, которые претендуют на это, Великий Новгород попался на глаза. Ну, там у них скромно очень с бюджетом. Надо своевременно (помогать — прим. URA.RU), а иначе они не будут попадать в график (открытия кампусов — прим. URA.RU)». В Когалыме 2 февраля открыли филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Кампус представляет современный комплекс из нескольких корпусов, в котором будут готовить инженеров для нефтегазовой отрасли. Он рассчитан на 1000 студентов. Во время открытия учебный комплекс дистанционно показали Путину. После этого он заявил, что новый образовательный центр станет одной из архитектурных достопримечательностей Когалыма.