Путин открыл филиал пермского вуза для нефтяников в ХМАО

01 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин открыл филиал пермского вуза в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал старт работы в Когалыме филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. В нем будет обучаться 1000 студентов. Это произошло во время совещания по развитию сети современных кампусов, трансляция которого шла в эфире телеканала «Россия 24». Как рассказал исполняющий обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов, в филиале будут обучать новое поколение инженеров, а основой его работы станет профессионально ориентированное обучение и раннее вовлечение студентов в прикладные исследования и разработки. «Здесь мы будем готовить новое поколение инженеров, обеспечивающих кадровый и технологический суверенитет России, характерными особенностями этих инженеров станут глубокие фундаментальные знания, передовые профессиональные цифровые и управленческие компетенции», — сказал Анатолий Ташкинов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова доложила президенту РФ, что в работе над созданием нового образовательного центра принимали участие российское правительство, пермские и югорские власти, а также компания «Лукойл». «Он соответствует стандартам оснащения кампуса мирового уровня. Включая образовательные пространства и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров нефтегазовой отрасли», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции с президентом на совещании по вопросу создания сети современных кампусов. Президент РФ в ответном слове заявил, что новый образовательный центр станет одной из архитектурных достопримечательностей Когалыма. «Надеюсь, что новый объект впишется в Когалым. Впишется в город и будет одной из таких хороших доминант», — сказал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Путин откроет филиал уникального пермского вуза в ХМАО. Проект реализуют по соглашению нефтяной компании «Лукойл», Минобрнауки РФ, правительств ХМАО и Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин дал старт работы в Когалыме филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. В нем будет обучаться 1000 студентов. Это произошло во время совещания по развитию сети современных кампусов, трансляция которого шла в эфире телеканала «Россия 24». Как рассказал исполняющий обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов, в филиале будут обучать новое поколение инженеров, а основой его работы станет профессионально ориентированное обучение и раннее вовлечение студентов в прикладные исследования и разработки. «Здесь мы будем готовить новое поколение инженеров, обеспечивающих кадровый и технологический суверенитет России, характерными особенностями этих инженеров станут глубокие фундаментальные знания, передовые профессиональные цифровые и управленческие компетенции», — сказал Анатолий Ташкинов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова доложила президенту РФ, что в работе над созданием нового образовательного центра принимали участие российское правительство, пермские и югорские власти, а также компания «Лукойл». «Он соответствует стандартам оснащения кампуса мирового уровня. Включая образовательные пространства и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров нефтегазовой отрасли», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции с президентом на совещании по вопросу создания сети современных кампусов. Президент РФ в ответном слове заявил, что новый образовательный центр станет одной из архитектурных достопримечательностей Когалыма. «Надеюсь, что новый объект впишется в Когалым. Впишется в город и будет одной из таких хороших доминант», — сказал Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Путин откроет филиал уникального пермского вуза в ХМАО. Проект реализуют по соглашению нефтяной компании «Лукойл», Минобрнауки РФ, правительств ХМАО и Пермского края.