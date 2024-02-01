Путин поставил перед вузами три новые необычные задачи

01 февраля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Путин открыл в четырех российских городах современные университетские пространства — кампусы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поставил новые цели строительства вузовских кампусов в России. Теперь они должны не только становиться центрам развития науки, но и двигать регионы к созданию социальной инфраструктуры, а также позитивно влиять на демографию. Это заявление глава государства сделал на церемонии открытия новых университетских площадок в Башкортостане, Татарстане, Москве и Пермском крае. Эксперт считает, что прогрессивная инфраструктура способна выполнить эти задачи. Во время церемонии открытия кампусов (современных университетских студгородков) главы регионов совместно с ректорами по очереди отчитались о свершившемся и планах на будущее. Кампус Московского государственного строительного университета, по завершении строительства которого количество студентов увеличится до 20 тысяч человек, как ожидается, станет центром стратегического развития науки и образования в строительной отрасли и ЖКХ. Общая стоимость научного оборудования составит 6,26 млрд рублей, образовательного — 1,51 млрд рублей, благоустройство территорий потребует 450 млн рублей. МГТУ им. Баумана в скором времени прирастет 14 новыми зданиями, в которых будет 20 дополнительных лабораторий. Весь проект займет на карте Москвы площадь 170 тыс. кв. м. (14 новых улиц). «В Москве это сложно сделать, но тем не менее: не жадничайте, я имею в виду прилегающие территории — это очень важно. Потому что это нужно для развития таких крупных учебных заведений», — отметил президент в своем обращении к мэру Москвы Сергею Собянину. Следующим открыли филиал Пермского политехнического университета в Когалыме. Построенный при поддержке корпорации «Лукойла», кампус будет заниматься подготовкой кадров для нефтяной отрасли по схеме «школа — колледж — вуз — отраслевая наука — предприятие». «От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться, — подтвердил важность вуза Путин, и похвалил нефтяников. — Очень важно для ребят, для тех, кто приходит учиться — они знают, где они будут работать». В Альметьевске (Республика Татарстан) сегодня также открылся научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти», который состоит из 60 лабораторий, 72 аудиторий и общежития повышенного комфорта на 712 мест. Все это разместилось на площади 110 тыс. кв. м. и потребовало 26,5 млрд инвестиций. В Уфе запущена пока только первая очередь кампуса, которая расположена в самом центре города-миллионника и представляет собой 12-этажное здание на 20 лабораторий. Весь проект займет более 100 тыс. кв. м. По завершении докладов из регионов, Путин напомнил о планах по строительству 25 подобных студгородков от Балтики до Тихого океана, указав, что они должны не только готовить кадры для экономики, но и «стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема наших территорий». Новым стало поручение, чтобы в кампусах «учитывали потребности молодых семей, чтобы также были возможности для воспитания детей». А следом прозвучала задача сделать инфраструктуру кампусов открытой и доступной для всех жителей региона. «Рассчитываю, что современные удобные кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, для работы и отдыха, комфортной жизни людей, — рассказал Владимир Путин. — То есть программа кампусов в целом должна служить задачам развития академической мобильности, объединению нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей высшей школы». Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил URA.RU, что студенческих семей, которые воспитывают ребенка, сегодня в России насчитывается около 27 тысяч. «Конечно, не всегда проживание в общежитии является комфортным для молодых семей с детьми. Мы работаем над тем, чтобы создавать для таких семей комфортные условия», — отметил депутат. Так, по его словам, необходимо, чтобы при строительстве новых общежитий появлялись детские сады, комнаты матери и ребенка для краткосрочного пребывания детей. «Часть вузов сегодня имеют такую инфраструктуру, но важно, чтобы таких университетов и общежитий при них становилось больше. Это вторая приоритетная задача, над которой мы работаем», — отметил депутат. Ранее URA.RU сообщали, что президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде затронул тему комфортного проживания молодых студенческих семей. «В кампусе, о котором мы говорим, да и в других кампусах, о которых я тоже сказал, 25 у нас запланировано до 2030 года, как раз все это предусмотрено: и жилые блоки для молодых студенческих семей, и спортивные площадки, и детские площадки», — пояснил президент в январе 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поставил новые цели строительства вузовских кампусов в России. Теперь они должны не только становиться центрам развития науки, но и двигать регионы к созданию социальной инфраструктуры, а также позитивно влиять на демографию. Это заявление глава государства сделал на церемонии открытия новых университетских площадок в Башкортостане, Татарстане, Москве и Пермском крае. Эксперт считает, что прогрессивная инфраструктура способна выполнить эти задачи. Во время церемонии открытия кампусов (современных университетских студгородков) главы регионов совместно с ректорами по очереди отчитались о свершившемся и планах на будущее. Кампус Московского государственного строительного университета, по завершении строительства которого количество студентов увеличится до 20 тысяч человек, как ожидается, станет центром стратегического развития науки и образования в строительной отрасли и ЖКХ. Общая стоимость научного оборудования составит 6,26 млрд рублей, образовательного — 1,51 млрд рублей, благоустройство территорий потребует 450 млн рублей. МГТУ им. Баумана в скором времени прирастет 14 новыми зданиями, в которых будет 20 дополнительных лабораторий. Весь проект займет на карте Москвы площадь 170 тыс. кв. м. (14 новых улиц). «В Москве это сложно сделать, но тем не менее: не жадничайте, я имею в виду прилегающие территории — это очень важно. Потому что это нужно для развития таких крупных учебных заведений», — отметил президент в своем обращении к мэру Москвы Сергею Собянину. Следующим открыли филиал Пермского политехнического университета в Когалыме. Построенный при поддержке корпорации «Лукойла», кампус будет заниматься подготовкой кадров для нефтяной отрасли по схеме «школа — колледж — вуз — отраслевая наука — предприятие». «От углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться, — подтвердил важность вуза Путин, и похвалил нефтяников. — Очень важно для ребят, для тех, кто приходит учиться — они знают, где они будут работать». В Альметьевске (Республика Татарстан) сегодня также открылся научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти», который состоит из 60 лабораторий, 72 аудиторий и общежития повышенного комфорта на 712 мест. Все это разместилось на площади 110 тыс. кв. м. и потребовало 26,5 млрд инвестиций. В Уфе запущена пока только первая очередь кампуса, которая расположена в самом центре города-миллионника и представляет собой 12-этажное здание на 20 лабораторий. Весь проект займет более 100 тыс. кв. м. По завершении докладов из регионов, Путин напомнил о планах по строительству 25 подобных студгородков от Балтики до Тихого океана, указав, что они должны не только готовить кадры для экономики, но и «стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема наших территорий». Новым стало поручение, чтобы в кампусах «учитывали потребности молодых семей, чтобы также были возможности для воспитания детей». А следом прозвучала задача сделать инфраструктуру кампусов открытой и доступной для всех жителей региона. «Рассчитываю, что современные удобные кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, для работы и отдыха, комфортной жизни людей, — рассказал Владимир Путин. — То есть программа кампусов в целом должна служить задачам развития академической мобильности, объединению нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей высшей школы». Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил URA.RU, что студенческих семей, которые воспитывают ребенка, сегодня в России насчитывается около 27 тысяч. «Конечно, не всегда проживание в общежитии является комфортным для молодых семей с детьми. Мы работаем над тем, чтобы создавать для таких семей комфортные условия», — отметил депутат. Так, по его словам, необходимо, чтобы при строительстве новых общежитий появлялись детские сады, комнаты матери и ребенка для краткосрочного пребывания детей. «Часть вузов сегодня имеют такую инфраструктуру, но важно, чтобы таких университетов и общежитий при них становилось больше. Это вторая приоритетная задача, над которой мы работаем», — отметил депутат. Ранее URA.RU сообщали, что президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде затронул тему комфортного проживания молодых студенческих семей. «В кампусе, о котором мы говорим, да и в других кампусах, о которых я тоже сказал, 25 у нас запланировано до 2030 года, как раз все это предусмотрено: и жилые блоки для молодых студенческих семей, и спортивные площадки, и детские площадки», — пояснил президент в январе 2024 года.