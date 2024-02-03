Шестимиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в ЯНАО

На выставке-форуме «Россия» семья из Москвы стала шестимиллионным посетителем и выиграла поездку на Ямал. Об этом сообщило правительство региона.
«Дмитрий Ершов вместе с женой Ириной и двумя детьми прилетит в столицу округа на самый колоритный праздник — День оленевода. Счастливыми обладателями сертификата на поездку жители Москвы стали сегодня, в День туризма на международной выставке-форуме», — написала пресс-служба правительства Ямала.
На ямальском стенде на ВДНХ в честь открытия масштабной выставки достижений уже дарили первые путевки в регион. Их обладателей определили с помощью генератора случайных чисел среди 75 участников. В результате путевки на Ямал выиграли пять посетителей.
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