03 февраля 2024
02 февраля 2024

Шестимиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Москвичи выиграли поездку на Ямал Фото:

На выставке-форуме «Россия» семья из Москвы стала шестимиллионным посетителем и выиграла поездку на Ямал. Об этом сообщило правительство региона.

«Дмитрий Ершов вместе с женой Ириной и двумя детьми прилетит в столицу округа на самый колоритный праздник — День оленевода. Счастливыми обладателями сертификата на поездку жители Москвы стали сегодня, в День туризма на международной выставке-форуме», — написала пресс-служба правительства Ямала.

На ямальском стенде на ВДНХ в честь открытия масштабной выставки достижений уже дарили первые путевки в регион. Их обладателей определили с помощью генератора случайных чисел среди 75 участников. В результате путевки на Ямал выиграли пять посетителей.

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На выставке-форуме «Россия» семья из Москвы стала шестимиллионным посетителем и выиграла поездку на Ямал. Об этом сообщило правительство региона. «Дмитрий Ершов вместе с женой Ириной и двумя детьми прилетит в столицу округа на самый колоритный праздник — День оленевода. Счастливыми обладателями сертификата на поездку жители Москвы стали сегодня, в День туризма на международной выставке-форуме», — написала пресс-служба правительства Ямала. На ямальском стенде на ВДНХ в честь открытия масштабной выставки достижений уже дарили первые путевки в регион. Их обладателей определили с помощью генератора случайных чисел среди 75 участников. В результате путевки на Ямал выиграли пять посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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