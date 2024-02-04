Среди погибших в Лисичанске была беременная женщина со своим пятилетним ребенком

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Лисичанск. ЛНР, разрушения, лисичанск
По предварительным данным, погибли 28 человек Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Во время удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) погибли беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин.

«Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. <…> Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти», — заявил Говтвин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что Украина ответит за каждого убитого.

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Во время удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) погибли беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин. «Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. <…> Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти», — заявил Говтвин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что Украина ответит за каждого убитого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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