Среди погибших в Лисичанске была беременная женщина со своим пятилетним ребенком

04 февраля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, погибли 28 человек Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске Во время удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) погибли беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин. «Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. <…> Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти», — заявил Говтвин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что Украина ответит за каждого убитого.

Во время удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) погибли беременная женщина и ее ребенок, которому было пять лет. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин. «Погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. <…> Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти», — заявил Говтвин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что Украина била специально по гражданскому объекту, куда пришли отдохнуть семьи с детьми. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что Украина ответит за каждого убитого.