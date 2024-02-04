Глава ЛНР пригрозил ВСУ расплатой за удар по пекарне в Лисичанске

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник пообещал отомстить ВСУ за теракт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ответят за каждого погибшего при обстреле пекарни в Лисичанске. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале.

Сегодня, 4 февраля, в ЛНР объявлен траур. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад должен ответить за удар. По ее словам, ВСУ обстреляли мирный город из западного оружия.

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ВСУ ответят за каждого погибшего при обстреле пекарни в Лисичанске. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Сегодня, 4 февраля, в ЛНР объявлен траур. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад должен ответить за удар. По ее словам, ВСУ обстреляли мирный город из западного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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