Глава ЛНР пригрозил ВСУ расплатой за удар по пекарне в Лисичанске

04 февраля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Леонид Пасечник пообещал отомстить ВСУ за теракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ответят за каждого погибшего при обстреле пекарни в Лисичанске. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале . Сегодня, 4 февраля, в ЛНР объявлен траур. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад должен ответить за удар. По ее словам, ВСУ обстреляли мирный город из западного оружия.

ВСУ ответят за каждого погибшего при обстреле пекарни в Лисичанске. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — написал Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Сегодня, 4 февраля, в ЛНР объявлен траур. ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля, погибли 28 человек, 10 получили ранения. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад должен ответить за удар. По ее словам, ВСУ обстреляли мирный город из западного оружия.