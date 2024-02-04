Зеленский приехал в Работино, куда ВС РФ нанесли удар

Зеленский заявил, что наградил бойцов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале.
«Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды», — написал Зеленский.
До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению. Была уничтожена техника противника, также ВСУ понесли потери в живой силе в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.