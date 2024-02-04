Зеленский приехал в Работино, куда ВС РФ нанесли удар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Зеленский заявил, что наградил бойцов ВСУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале.

«Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды», — написал Зеленский.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению. Была уничтожена техника противника, также ВСУ понесли потери в живой силе в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegram-канале. «Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды», — написал Зеленский. До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению. Была уничтожена техника противника, также ВСУ понесли потери в живой силе в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...