Водитель, сбивший мальчика в Первоуральске, не увидел его из-за сугроба

Водитель Toyota Tundra, переехавший мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске, заявил, что он не увидел его из-за большого сугроба. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Сотрудникам полиции водитель пояснил, что, двигаясь по ул. Береговая около дома 88, не увидел пешехода из-за высокого сугроба, вследствие чего допустил наезд на ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте ДТП автоинспекторы заметили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие авариям.
Установлено, что мальчик не убедился в безопасном переходе дороги — он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. Водителю вынесены определение по административным статьям за нарушение ПДД, просроченную страховку и за то, что он не уступил дорогу ребенку.
Инцидент произошел утром 4 февраля. Водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего мужчина самостоятельно отвез ребенка к врачам. После этого он поехал на место происшествия с сотрудниками ГИБДД, а ребенка перевезли в больницу в Екатеринбурге.
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