03 февраля 2024

Водитель, сбивший мальчика в Первоуральске, не увидел его из-за сугроба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег во дворах. Тюмень, сугроб, следы, куча снега, снег во дворе
Автоинспекторы заметили условия, сопутствующие ДТП на месте происшествия Фото:

Водитель Toyota Tundra, переехавший мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске, заявил, что он не увидел его из-за большого сугроба. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Сотрудникам полиции водитель пояснил, что, двигаясь по ул. Береговая около дома 88, не увидел пешехода из-за высокого сугроба, вследствие чего допустил наезд на ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте ДТП автоинспекторы заметили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие авариям.

Установлено, что мальчик не убедился в безопасном переходе дороги — он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. Водителю вынесены определение по административным статьям за нарушение ПДД, просроченную страховку и за то, что он не уступил дорогу ребенку.

Инцидент произошел утром 4 февраля. Водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего мужчина самостоятельно отвез ребенка к врачам. После этого он поехал на место происшествия с сотрудниками ГИБДД, а ребенка перевезли в больницу в Екатеринбурге.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель Toyota Tundra, переехавший мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске, заявил, что он не увидел его из-за большого сугроба. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудникам полиции водитель пояснил, что, двигаясь по ул. Береговая около дома 88, не увидел пешехода из-за высокого сугроба, вследствие чего допустил наезд на ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте ДТП автоинспекторы заметили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие авариям. Установлено, что мальчик не убедился в безопасном переходе дороги — он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. Водителю вынесены определение по административным статьям за нарушение ПДД, просроченную страховку и за то, что он не уступил дорогу ребенку. Инцидент произошел утром 4 февраля. Водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего мужчина самостоятельно отвез ребенка к врачам. После этого он поехал на место происшествия с сотрудниками ГИБДД, а ребенка перевезли в больницу в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...