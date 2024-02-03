Водитель, сбивший мальчика в Первоуральске, не увидел его из-за сугроба

04 февраля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы заметили условия, сопутствующие ДТП на месте происшествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водитель Toyota Tundra, переехавший мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске, заявил, что он не увидел его из-за большого сугроба. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудникам полиции водитель пояснил, что, двигаясь по ул. Береговая около дома 88, не увидел пешехода из-за высокого сугроба, вследствие чего допустил наезд на ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте ДТП автоинспекторы заметили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие авариям. Установлено, что мальчик не убедился в безопасном переходе дороги — он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. Водителю вынесены определение по административным статьям за нарушение ПДД, просроченную страховку и за то, что он не уступил дорогу ребенку. Инцидент произошел утром 4 февраля. Водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего мужчина самостоятельно отвез ребенка к врачам. После этого он поехал на место происшествия с сотрудниками ГИБДД, а ребенка перевезли в больницу в Екатеринбурге.

Водитель Toyota Tundra, переехавший мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске, заявил, что он не увидел его из-за большого сугроба. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудникам полиции водитель пояснил, что, двигаясь по ул. Береговая около дома 88, не увидел пешехода из-за высокого сугроба, вследствие чего допустил наезд на ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. На месте ДТП автоинспекторы заметили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие авариям. Установлено, что мальчик не убедился в безопасном переходе дороги — он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. Водителю вынесены определение по административным статьям за нарушение ПДД, просроченную страховку и за то, что он не уступил дорогу ребенку. Инцидент произошел утром 4 февраля. Водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего мужчина самостоятельно отвез ребенка к врачам. После этого он поехал на место происшествия с сотрудниками ГИБДД, а ребенка перевезли в больницу в Екатеринбурге.