Кандидат в президенты возмущен, что студентов УрФУ сгоняют на лекцию Мизулиной

Даванков обратится к ректору УрФУ Кокшарову из-за мероприятия Мизулиной

Владислав Даванков готовит запрос ректору УрФУ Виктору Кокшарову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты РФ от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что обратится к ректору УрФУ Виктору Кокшарову из-за новостей о том, что студентов якобы обязуют прийти на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Даванков назвал ее «доносчицей».

«Пишут, что в Екатеринбурге студентов УрФУ насильно сгоняют на встречу с Екатериной Мизулиной. Это уже перебор. Ладно терпеть доносчиков, но навязывать их мнение молодежи — это уже за гранью. Готовлю запрос ректору Виктору Кокшарову. Нужно прояснить ситуацию», — написал Даванков в своем telegram-канале.

Мизулина планирует встретиться со студентами 6 февраля, на 5-е у нее намечен разговор с учениками екатеринбургской школы №1. Днем 4 февраля стало известно, что на встречу с Мизулиной в УрФУ руководство вуза через чаты зовет якобы в основном «лояльных» студентов. Причем каждого активиста якобы попросили привести с собой еще трех человек. В пресс-службе университета при этом пояснили URA.RU, что число искренне желающих прийти на лекцию превысило квоту в два раза.

Екатерина Мизулина стала известной благодаря множественным обращениям к силовикам с просьбой проверить творчество российских деятелей культуры. Она неоднократно составляла жалобы на рэперов, блогеров и артистов.