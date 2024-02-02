Стало известно, зачем Мизулина приедет в Екатеринбург

Мизулина летит в Екатеринбург ради встречи со студентами
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина проведет встречу в УрФУ Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проведет встречу со студентами в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе учреждения.

«Был с ее стороны запрос на встречу со студентами, и не только с нашими. Но пока не ясно даже, в котором часу это будет», — сообщили в УрФУ. Ожидается, что мероприятие состоится 6 февраля.

О своем визите в Екатеринбург Мизулина сообщила накануне. В telegram-канале она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером.

Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал. Также Мизулина готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проведет встречу со студентами в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе учреждения. «Был с ее стороны запрос на встречу со студентами, и не только с нашими. Но пока не ясно даже, в котором часу это будет», — сообщили в УрФУ. Ожидается, что мероприятие состоится 6 февраля. О своем визите в Екатеринбург Мизулина сообщила накануне. В telegram-канале она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал. Также Мизулина готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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