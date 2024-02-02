Стало известно, зачем Мизулина приедет в Екатеринбург

Мизулина летит в Екатеринбург ради встречи со студентами

02 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина проведет встречу в УрФУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проведет встречу со студентами в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе учреждения. «Был с ее стороны запрос на встречу со студентами, и не только с нашими. Но пока не ясно даже, в котором часу это будет», — сообщили в УрФУ. Ожидается, что мероприятие состоится 6 февраля. О своем визите в Екатеринбург Мизулина сообщила накануне. В telegram-канале она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал. Также Мизулина готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проведет встречу со студентами в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе учреждения. «Был с ее стороны запрос на встречу со студентами, и не только с нашими. Но пока не ясно даже, в котором часу это будет», — сообщили в УрФУ. Ожидается, что мероприятие состоится 6 февраля. О своем визите в Екатеринбург Мизулина сообщила накануне. В telegram-канале она попросила подписчиков скинуть граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями работы наркокурьером. Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении деятелей культуры. Например, она жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию, но потом передумал. Также Мизулина готовила донос на участника «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой — рэпера VACIO из Екатеринбурга, которого в итоге призвали на службу.