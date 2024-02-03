«Лояльных» студентов УрФУ собирают на встречу с Мизулиной. Скрин

04 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

На встречу с Екатериной Мизулиной активистов просят созвать по три человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студентов-активистов Уральского федерального университета (УрФУ) в чатах просят созвать людей на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая выступит перед учащимися 6 февраля. Информация об этом появилась в сети. «6 февраля состоится лекция от Екатерины Михайловной Мизулиной… От каждого ПБ необходимо по три человека на встречу… С УГИ (Уральский гуманитарный институт — прим. URA.RU) просьба максимально лояльных людей взять (не с журналистики), проверенных людей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свет Екатеринбург». В тексте уточняется, что в связи с лекцией Мизулиной появилась «квота», которую необходимо закрыть. Также говорится, что подобные задания поставлены и ответственным за воспитательную работу в институтах, только им необходимо позвать по 10 человек. В пресс-службе УрФУ ответили, что уточняют информацию об этом. «Мне потребуется время, чтобы проверить. Пока могу сказать лишь, что официально задачи не стояло и не стоит. Мало того, по моим данным, число желающих превысило квоту в два раза», — сказал URA.RU заместитель проректора по информационной политике и по продвижению Дмитрий Бенеманский. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Ранее она также попросила подписчиков скинуть фотографии и адреса с граффити наркомагазинов, заявив, что будет бороться с ними в Екатеринбурге. Скрин: telegram-канал «Свет Екатеринбург» (https://t.me/SvetEKB/56740?single) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентов-активистов Уральского федерального университета (УрФУ) в чатах просят созвать людей на встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая выступит перед учащимися 6 февраля. Информация об этом появилась в сети. «6 февраля состоится лекция от Екатерины Михайловной Мизулиной… От каждого ПБ необходимо по три человека на встречу… С УГИ (Уральский гуманитарный институт — прим. URA.RU) просьба максимально лояльных людей взять (не с журналистики), проверенных людей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свет Екатеринбург». В тексте уточняется, что в связи с лекцией Мизулиной появилась «квота», которую необходимо закрыть. Также говорится, что подобные задания поставлены и ответственным за воспитательную работу в институтах, только им необходимо позвать по 10 человек. В пресс-службе УрФУ ответили, что уточняют информацию об этом. «Мне потребуется время, чтобы проверить. Пока могу сказать лишь, что официально задачи не стояло и не стоит. Мало того, по моим данным, число желающих превысило квоту в два раза», — сказал URA.RU заместитель проректора по информационной политике и по продвижению Дмитрий Бенеманский. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Ранее она также попросила подписчиков скинуть фотографии и адреса с граффити наркомагазинов, заявив, что будет бороться с ними в Екатеринбурге.