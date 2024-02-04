В Великобритании испугались нападения России, Китая и Ирана

The Guardian: Великобритания опасается нападения России, Китая и Ирана

04 февраля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Великобритании необходимо расширить свое военно-воздушное и морское присутствие в Ирландии, говорится в аналитическом докладе Фото: Министерство обороны Великобритании Россия, Китай и Иран якобы могут атаковать Великобританию через Ирландию. Об этом написала газета The Guardian, ссылаясь на доклад аналитического центра. «Великобритания сталкивается с „закулисной“ угрозой своей безопасности из-за присутствия России, Китая и Ирана в Республике Ирландия», — передает издание данные доклада. В нем также обвиняют Дублин в недостаточном внимании к европейской обороне. Кроме того, в докладе призывают Великобританию расширить свое военно-воздушное и морское присутствие в Ирландии, чтобы противостоять якобы растущей «российской угрозе». В статье отмечают, что Китай является серьезной проблемой для Великобритании из-за его быстрого технологического прогресса и глобального влияния. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Киеву объясняли, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул он. Однако, несмотря на напоминания и призывы страну никто не слушал. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, Китай и Иран якобы могут атаковать Великобританию через Ирландию. Об этом написала газета The Guardian, ссылаясь на доклад аналитического центра. «Великобритания сталкивается с „закулисной“ угрозой своей безопасности из-за присутствия России, Китая и Ирана в Республике Ирландия», — передает издание данные доклада. В нем также обвиняют Дублин в недостаточном внимании к европейской обороне. Кроме того, в докладе призывают Великобританию расширить свое военно-воздушное и морское присутствие в Ирландии, чтобы противостоять якобы растущей «российской угрозе». В статье отмечают, что Китай является серьезной проблемой для Великобритании из-за его быстрого технологического прогресса и глобального влияния. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Киеву объясняли, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул он. Однако, несмотря на напоминания и призывы страну никто не слушал. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.