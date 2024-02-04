Великобритании необходимо расширить свое военно-воздушное и морское присутствие в Ирландии, говорится в аналитическом докладеФото: Министерство обороны Великобритании
Россия, Китай и Иран якобы могут атаковать Великобританию через Ирландию. Об этом написала газета The Guardian, ссылаясь на доклад аналитического центра.
«Великобритания сталкивается с „закулисной“ угрозой своей безопасности из-за присутствия России, Китая и Ирана в Республике Ирландия», — передает издание данные доклада. В нем также обвиняют Дублин в недостаточном внимании к европейской обороне.
Кроме того, в докладе призывают Великобританию расширить свое военно-воздушное и морское присутствие в Ирландии, чтобы противостоять якобы растущей «российской угрозе». В статье отмечают, что Китай является серьезной проблемой для Великобритании из-за его быстрого технологического прогресса и глобального влияния.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Киеву объясняли, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул он. Однако, несмотря на напоминания и призывы страну никто не слушал. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.
Россия, Китай и Иран якобы могут атаковать Великобританию через Ирландию. Об этом написала газета The Guardian, ссылаясь на доклад аналитического центра. «Великобритания сталкивается с „закулисной“ угрозой своей безопасности из-за присутствия России, Китая и Ирана в Республике Ирландия», — передает издание данные доклада. В нем также обвиняют Дублин в недостаточном внимании к европейской обороне. Кроме того, в докладе призывают Великобританию расширить свое военно-воздушное и морское присутствие в Ирландии, чтобы противостоять якобы растущей «российской угрозе». В статье отмечают, что Китай является серьезной проблемой для Великобритании из-за его быстрого технологического прогресса и глобального влияния. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны. Киеву объясняли, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ, подчеркнул он. Однако, несмотря на напоминания и призывы страну никто не слушал. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема «российской угрозы» раскручивается США, которые опасаются потерять статус «хозяина» на Европейском континенте.