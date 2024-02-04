Священник раскрыл, существуют ли сглаз и порча, и как с ними справиться

Священник Владимир: невидимый мир зла существует

04 февраля 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Чтобы избавиться от сглаза и порчи нужно читать молитвы, рассказал священник Владимир Фото: Илья Московец © URA.RU Невидимый мир зла, порча и сглаз действительно существуют. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря в Москве Владимир. По его словам, чтобы с ними справиться необходимо читать молитву. «Да, невидимый мир зла существует. Защищает от нечистой силы, бесов и колдунов, конечно, молитва. Но, сильна молитва будет тогда, когда произносится с истинной верой из сердца, как учил Иисус», — сказал священник Владимир, его слова передает издание argumenti.ru. Он добавил, что молитва помогает уберечь себя от злых и завистливых людей. По словам протоиерея Владимира, каждый раз, когда человеку становится на душе неуютно, возникает недовольство или напряженность, необходимо возносить прошения. Кроме того, если родной человек стал вести себя агрессивно — он может быть обуян бесами. Тогда нужно посоветоваться с батюшкой в храме или изгнать бесов молитвами в монастыре. Ранее в пресс-службе салехардской епархии (ЯНАО) рассказали, что православные участники специальной военной операции на Украине могут духовно обезопасить себя чтением особых молитв. По словам иерея Сергей Кузнецова, бойцам, уходящим на спецоперацию поможет 90-й псалом в псалтыре.

Невидимый мир зла, порча и сглаз действительно существуют. Об этом рассказал протоиерей Подворья Соловецкого монастыря в Москве Владимир. По его словам, чтобы с ними справиться необходимо читать молитву. «Да, невидимый мир зла существует. Защищает от нечистой силы, бесов и колдунов, конечно, молитва. Но, сильна молитва будет тогда, когда произносится с истинной верой из сердца, как учил Иисус», — сказал священник Владимир, его слова передает издание argumenti.ru. Он добавил, что молитва помогает уберечь себя от злых и завистливых людей. По словам протоиерея Владимира, каждый раз, когда человеку становится на душе неуютно, возникает недовольство или напряженность, необходимо возносить прошения. Кроме того, если родной человек стал вести себя агрессивно — он может быть обуян бесами. Тогда нужно посоветоваться с батюшкой в храме или изгнать бесов молитвами в монастыре. Ранее в пресс-службе салехардской епархии (ЯНАО) рассказали, что православные участники специальной военной операции на Украине могут духовно обезопасить себя чтением особых молитв. По словам иерея Сергей Кузнецова, бойцам, уходящим на спецоперацию поможет 90-й псалом в псалтыре.