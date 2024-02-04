04 февраля 2024

В Махачкале скончался юный спортсмен после падения автомобиля в канал

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, красный крест, медицина, больница, скорая помошь
В больнице находится еще один ребенок, пострадавший в ДТП Фото:

Ребенок скончался в больнице после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник в медучреждении. LADA Priora, перевозившая воспитанников городских спортивных школ на соревнования, упала в канал имени Октябрьской революции.

«Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце», — рассказал источник РИА Новости. Еще один мальчик находится в республиканской клинической больнице (ДРКБ), его состояния оценивается как тяжелое.

В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. Предварительно установлено, что за рулем находился тренер по единоборствам, который перевозил своих подопечных.

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Ребенок скончался в больнице после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник в медучреждении. LADA Priora, перевозившая воспитанников городских спортивных школ на соревнования, упала в канал имени Октябрьской революции. «Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце», — рассказал источник РИА Новости. Еще один мальчик находится в республиканской клинической больнице (ДРКБ), его состояния оценивается как тяжелое. В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. Предварительно установлено, что за рулем находился тренер по единоборствам, который перевозил своих подопечных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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