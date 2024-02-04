В Махачкале скончался юный спортсмен после падения автомобиля в канал

04 февраля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

В больнице находится еще один ребенок, пострадавший в ДТП Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Ребенок скончался в больнице после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник в медучреждении. LADA Priora, перевозившая воспитанников городских спортивных школ на соревнования, упала в канал имени Октябрьской революции. «Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце», — рассказал источник РИА Новости. Еще один мальчик находится в республиканской клинической больнице (ДРКБ), его состояния оценивается как тяжелое. В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. Предварительно установлено, что за рулем находился тренер по единоборствам, который перевозил своих подопечных.

Ребенок скончался в больнице после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник в медучреждении. LADA Priora, перевозившая воспитанников городских спортивных школ на соревнования, упала в канал имени Октябрьской революции. «Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце», — рассказал источник РИА Новости. Еще один мальчик находится в республиканской клинической больнице (ДРКБ), его состояния оценивается как тяжелое. В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. Предварительно установлено, что за рулем находился тренер по единоборствам, который перевозил своих подопечных.