В Махачкале скончался юный спортсмен после падения автомобиля в канал

Ребенок скончался в больнице после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил источник в медучреждении. LADA Priora, перевозившая воспитанников городских спортивных школ на соревнования, упала в канал имени Октябрьской революции.
«Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце», — рассказал источник РИА Новости. Еще один мальчик находится в республиканской клинической больнице (ДРКБ), его состояния оценивается как тяжелое.
В Госавтоинспекции республики сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. Предварительно установлено, что за рулем находился тренер по единоборствам, который перевозил своих подопечных.
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