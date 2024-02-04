Свердловчане заметили необычные световые явления в небе. Фото

В небе над Свердловской областью появились световые столбы

05 февраля 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Световые столбы исходят от Солнца, Луны и ярких планет (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Вечером 4 февраля в Кировграде (Свердловская область) в небе появились световые столбы. О необычном явлении местные жители города, ставшие очевидцами, рассказали URA.RU. «Примерно в 20:00 часов над Кировградом появились полосы света. Они тянулись с неба. Местные собирались, чтобы сфотографировать необычное природное явление», — пишет собеседник агентства. Световой (солнечный) столб является визуальным атмосферным явлением, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца в момент его заката или восхода. Ночью световые столбы могут исходить от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе. В январе жители Екатеринбурга заметили в небе гало, или иначе ложное Солнце. По словам астронома, инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, гало образуется, когда вертикальные кристаллики преломляют свет от Солнца. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Вечером 4 февраля в Кировграде (Свердловская область) в небе появились световые столбы. О необычном явлении местные жители города, ставшие очевидцами, рассказали URA.RU. «Примерно в 20:00 часов над Кировградом появились полосы света. Они тянулись с неба. Местные собирались, чтобы сфотографировать необычное природное явление», — пишет собеседник агентства. Световой (солнечный) столб является визуальным атмосферным явлением, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца в момент его заката или восхода. Ночью световые столбы могут исходить от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе. В январе жители Екатеринбурга заметили в небе гало, или иначе ложное Солнце. По словам астронома, инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, гало образуется, когда вертикальные кристаллики преломляют свет от Солнца.