Вечером 4 февраля в Кировграде (Свердловская область) в небе появились световые столбы. О необычном явлении местные жители города, ставшие очевидцами, рассказали URA.RU.
«Примерно в 20:00 часов над Кировградом появились полосы света. Они тянулись с неба. Местные собирались, чтобы сфотографировать необычное природное явление», — пишет собеседник агентства.
Световой (солнечный) столб является визуальным атмосферным явлением, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца в момент его заката или восхода. Ночью световые столбы могут исходить от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе.
В январе жители Екатеринбурга заметили в небе гало, или иначе ложное Солнце. По словам астронома, инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, гало образуется, когда вертикальные кристаллики преломляют свет от Солнца.
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