04 февраля 2024
03 февраля 2024

Свердловчане заметили необычные световые явления в небе. Фото

В небе над Свердловской областью появились световые столбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Световые столбы исходят от Солнца, Луны и ярких планет (архивное фото) Фото:

Вечером 4 февраля в Кировграде (Свердловская область) в небе появились световые столбы. О необычном явлении местные жители города, ставшие очевидцами, рассказали URA.RU.

«Примерно в 20:00 часов над Кировградом появились полосы света. Они тянулись с неба. Местные собирались, чтобы сфотографировать необычное природное явление», — пишет собеседник агентства.

Световой (солнечный) столб является визуальным атмосферным явлением, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца в момент его заката или восхода. Ночью световые столбы могут исходить от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе.

В январе жители Екатеринбурга заметили в небе гало, или иначе ложное Солнце. По словам астронома, инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, гало образуется, когда вертикальные кристаллики преломляют свет от Солнца.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 4 февраля в Кировграде (Свердловская область) в небе появились световые столбы. О необычном явлении местные жители города, ставшие очевидцами, рассказали URA.RU. «Примерно в 20:00 часов над Кировградом появились полосы света. Они тянулись с неба. Местные собирались, чтобы сфотографировать необычное природное явление», — пишет собеседник агентства. Световой (солнечный) столб является визуальным атмосферным явлением, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца в момент его заката или восхода. Ночью световые столбы могут исходить от Луны, ярких планет и наземных источников света. Как правило, оптический эффект появляется при отражении лучей от ледяных кристаллов, которые парят в воздухе. В январе жители Екатеринбурга заметили в небе гало, или иначе ложное Солнце. По словам астронома, инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, гало образуется, когда вертикальные кристаллики преломляют свет от Солнца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...