В Екатеринбурге утром 2 января горожане заметили в небе редкое явление — гало, или иначе ложное Солнце. Снимком необычного явления поделился читатель URA.RU.
«Да, гало было. Это явление, когда в воздухе образуются вертикальные кристаллики и, падая, они преломляют свет от Солнца. Тогда на расстоянии 22 градусов от Солнца справа и слева появляются гало, или ложное Солнце — так его называли еще древние греки», — пояснил корреспонденту астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Он добавил, что в Екатеринбурге в среднем за зиму появляется примерно пять ярких гало. Как правило, это бывает в период резкого похолодания, когда светит солнце.
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