01 января 2024

В небе над Екатеринбургом заметили ложное Солнце. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солнечное гало в Екатеринбурге, солнечное гало
Первые дни нового года подарили екатеринбуржцам необычное зрелище Фото:

В Екатеринбурге утром 2 января горожане заметили в небе редкое явление — гало, или иначе ложное Солнце. Снимком необычного явления поделился читатель URA.RU.

«Да, гало было. Это явление, когда в воздухе образуются вертикальные кристаллики и, падая, они преломляют свет от Солнца. Тогда на расстоянии 22 градусов от Солнца справа и слева появляются гало, или ложное Солнце — так его называли еще древние греки», — пояснил корреспонденту астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Он добавил, что в Екатеринбурге в среднем за зиму появляется примерно пять ярких гало. Как правило, это бывает в период резкого похолодания, когда светит солнце.

Утром 2 января екатеринбуржцы заметили в небе яркое гало
Утром 2 января екатеринбуржцы заметили в небе яркое гало
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 2 января горожане заметили в небе редкое явление — гало, или иначе ложное Солнце. Снимком необычного явления поделился читатель URA.RU. «Да, гало было. Это явление, когда в воздухе образуются вертикальные кристаллики и, падая, они преломляют свет от Солнца. Тогда на расстоянии 22 градусов от Солнца справа и слева появляются гало, или ложное Солнце — так его называли еще древние греки», — пояснил корреспонденту астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он добавил, что в Екатеринбурге в среднем за зиму появляется примерно пять ярких гало. Как правило, это бывает в период резкого похолодания, когда светит солнце.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...