Прокуратура разбирается в инциденте с самолетом Ан-2 в ЯНАО

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
«Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. Установлено, что самолет АН2-Л на пробеге после посадки, при выполнении разворота вправо, совершил наезд хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности», написано в telegram-канале ведомства.
Пострадавших при инциденте нет. Прокуратура занимается проверочными мероприятиями.
В ЯНАО самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в условиях сильного ветра. Его занесло при посадке, но серьезного ЧП удалось избежать. Ан-2 развернуло, и он снес фонарь.
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