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Прокуратура разбирается в инциденте с самолетом Ан-2 в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в ЯНАО, но снес фонарь Фото:

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. Установлено, что самолет АН2-Л на пробеге после посадки, при выполнении разворота вправо, совершил наезд хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности», написано в telegram-канале ведомства.

Пострадавших при инциденте нет. Прокуратура занимается проверочными мероприятиями.

В ЯНАО самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в условиях сильного ветра. Его занесло при посадке, но серьезного ЧП удалось избежать. Ан-2 развернуло, и он снес фонарь.

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Транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства авиационного инцидента. Установлено, что самолет АН2-Л на пробеге после посадки, при выполнении разворота вправо, совершил наезд хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности», написано в telegram-канале ведомства. Пострадавших при инциденте нет. Прокуратура занимается проверочными мероприятиями. В ЯНАО самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в условиях сильного ветра. Его занесло при посадке, но серьезного ЧП удалось избежать. Ан-2 развернуло, и он снес фонарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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