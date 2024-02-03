В ЯНАО произошла экстремальная посадка самолета Ан-2. Видео

04 февраля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

В ЯНАО самолет развернуло и он снес фонарь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в условиях сильного ветра. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Вы когда-нибудь видели, как дрифтует самолет? Теперь видели. Эта экстремальная посадка произошла на Ямале. Ан-2 садился на площадку „Буровая 201“ в условиях сильного бокового ветра», — написали в telegram-канале Baza. Когда посадили Ан-2, его занесло, однако серьезного ЧП удалось избежать. Самолет развернуло, и он снес фонарь. По словам Baza, на борту был командир судна и второй пилот. Никто из них не пострадал. Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе рассказали, что на территории региона 4 февраля спрогнозировали перепады температур и похолодание до -28 градусов. Все выходные на территории округа пообещали небольшой снег.

В ЯНАО самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в условиях сильного ветра. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Вы когда-нибудь видели, как дрифтует самолет? Теперь видели. Эта экстремальная посадка произошла на Ямале. Ан-2 садился на площадку „Буровая 201“ в условиях сильного бокового ветра», — написали в telegram-канале Baza. Когда посадили Ан-2, его занесло, однако серьезного ЧП удалось избежать. Самолет развернуло, и он снес фонарь. По словам Baza, на борту был командир судна и второй пилот. Никто из них не пострадал. Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе рассказали, что на территории региона 4 февраля спрогнозировали перепады температур и похолодание до -28 градусов. Все выходные на территории округа пообещали небольшой снег.