В ЯНАО самолет Ан-2 совершил экстремальную посадку в условиях сильного ветра. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Вы когда-нибудь видели, как дрифтует самолет? Теперь видели. Эта экстремальная посадка произошла на Ямале. Ан-2 садился на площадку „Буровая 201“ в условиях сильного бокового ветра», — написали в telegram-канале Baza.
Когда посадили Ан-2, его занесло, однако серьезного ЧП удалось избежать. Самолет развернуло, и он снес фонарь. По словам Baza, на борту был командир судна и второй пилот. Никто из них не пострадал.
Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе рассказали, что на территории региона 4 февраля спрогнозировали перепады температур и похолодание до -28 градусов. Все выходные на территории округа пообещали небольшой снег.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.