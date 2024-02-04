Власти курганского города Щучье пообещали дать воду в дома по часам

В Щучье ограничили подачу воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти города Щучье (Курганская область) пообещали жителям, что вода будет подаваться в дома в определенные часы. Об этом представители администрации округа сообщили в telegram-канале.

«В Щучье и в селе Нифанка 5 февраля подача воды в утреннее время будет производиться с 06:00 до 08:30 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — уточнили в сообщении представители властей округа.

Причина перебоев с водой в Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения, подчеркнули представители мэрии. Они добавили, что новый насос уже закуплен, его доставка намечена на 5 февраля.