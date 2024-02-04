04 февраля 2024
03 февраля 2024

Власти курганского города Щучье пообещали дать воду в дома по часам

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В Щучье ограничили подачу воды Фото:

Власти города Щучье (Курганская область) пообещали жителям, что вода будет подаваться в дома в определенные часы. Об этом представители администрации округа сообщили в telegram-канале.

«В Щучье и в селе Нифанка 5 февраля подача воды в утреннее время будет производиться с 06:00 до 08:30 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — уточнили в сообщении представители властей округа.

Причина перебоев с водой в Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения, подчеркнули представители мэрии. Они добавили, что новый насос уже закуплен, его доставка намечена на 5 февраля.

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Власти города Щучье (Курганская область) пообещали жителям, что вода будет подаваться в дома в определенные часы. Об этом представители администрации округа сообщили в telegram-канале. «В Щучье и в селе Нифанка 5 февраля подача воды в утреннее время будет производиться с 06:00 до 08:30 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — уточнили в сообщении представители властей округа. Причина перебоев с водой в Щучье и селе Нифанка — выход из строя глубинного насоса. Имеющийся насос не может в полной мере обеспечить потребности населения, подчеркнули представители мэрии. Они добавили, что новый насос уже закуплен, его доставка намечена на 5 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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