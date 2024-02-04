04 февраля 2024

ВСУ четвертый раз за ночь атаковали Брянскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресечена четвертая попытка Вооруженных сил Украины применить беспилотник для атаки Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской область.

Три предыдущие попытки атаковать регион были пресечены 4 февраля в 22:30 (мск), 23:00 и 23:50.

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Пресечена четвертая попытка Вооруженных сил Украины применить беспилотник для атаки Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской область. Три предыдущие попытки атаковать регион были пресечены 4 февраля в 22:30 (мск), 23:00 и 23:50.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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