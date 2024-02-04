ВСУ четвертый раз за ночь атаковали Брянскую область

05 февраля 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресечена четвертая попытка Вооруженных сил Украины применить беспилотник для атаки Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской область. Три предыдущие попытки атаковать регион были пресечены 4 февраля в 22:30 (мск), 23:00 и 23:50.

Пресечена четвертая попытка Вооруженных сил Украины применить беспилотник для атаки Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской область. Три предыдущие попытки атаковать регион были пресечены 4 февраля в 22:30 (мск), 23:00 и 23:50.