ВСУ четвертый раз за ночь атаковали Брянскую область

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресечена четвертая попытка Вооруженных сил Украины применить беспилотник для атаки Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской область.
Три предыдущие попытки атаковать регион были пресечены 4 февраля в 22:30 (мск), 23:00 и 23:50.
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