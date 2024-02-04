04 февраля 2024

В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Подробности о пропавшем вертолете в Карелии Фото:

В Карелии перестал выходить на связь и пропал с радаров вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту. Последний сигнал был зафиксирован с телефона сотрудника, когда вертолет пролетал над Онежским озером. URA.RU приводит все, что известно о происшествии.

Куда летел вертолет

Ми-8 летел из Петрозаводска в Вытегру. Вертолет доставил петербургских спасателей на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Высадив пассажиров, экипаж дозаправил судно в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров.

Где пропал Ми-8

Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 с телефона одного из членов экипажа. В этот момент Ми-8 пролетал в двадцати километрах от села Деревянное над Онежским озером. Именно с этого места спасатели начинают поиски вертолета, которые осложняются в связи с погодными условиями.

Поисковые работы

МЧС России заявило, что проводит поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту высадки выдвинулась группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовности находится самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.

Оперативные службы заявили, что пока экипаж не выходил на связь, обнаружить его также не удалось. Аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.

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В Карелии перестал выходить на связь и пропал с радаров вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту. Последний сигнал был зафиксирован с телефона сотрудника, когда вертолет пролетал над Онежским озером. URA.RU приводит все, что известно о происшествии. Ми-8 летел из Петрозаводска в Вытегру. Вертолет доставил петербургских спасателей на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Высадив пассажиров, экипаж дозаправил судно в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров. Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 с телефона одного из членов экипажа. В этот момент Ми-8 пролетал в двадцати километрах от села Деревянное над Онежским озером. Именно с этого места спасатели начинают поиски вертолета, которые осложняются в связи с погодными условиями. МЧС России заявило, что проводит поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту высадки выдвинулась группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовности находится самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту. Оперативные службы заявили, что пока экипаж не выходил на связь, обнаружить его также не удалось. Аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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