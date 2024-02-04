В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

В Карелии перестал выходить на связь и пропал с радаров вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту. Последний сигнал был зафиксирован с телефона сотрудника, когда вертолет пролетал над Онежским озером. URA.RU приводит все, что известно о происшествии.
Куда летел вертолет
Ми-8 летел из Петрозаводска в Вытегру. Вертолет доставил петербургских спасателей на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Высадив пассажиров, экипаж дозаправил судно в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров.
Где пропал Ми-8
Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 с телефона одного из членов экипажа. В этот момент Ми-8 пролетал в двадцати километрах от села Деревянное над Онежским озером. Именно с этого места спасатели начинают поиски вертолета, которые осложняются в связи с погодными условиями.
Поисковые работы
МЧС России заявило, что проводит поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К месту высадки выдвинулась группировка спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовности находится самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту.
Оперативные службы заявили, что пока экипаж не выходил на связь, обнаружить его также не удалось. Аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не срабатывает.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.