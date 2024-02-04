В ХМАО некоторые школьники младших классов не пойдут на уроки из-за погоды

В некоторых населенных пунктах ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -31,1 градус, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте.
Актировочный день объявлен в следующих населенных пунктах: Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Кондинское. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа.
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