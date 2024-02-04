04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ХМАО некоторые школьники младших классов не пойдут на уроки из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка по орловским местам. Екатеринбург, зима, портфель, учеба, дети, школьники, мальчики, образование
Для некоторых школьников ХМАО объявлен актировочный день Фото:

В некоторых населенных пунктах ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -31,1 градус, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте.

Актировочный день объявлен в следующих населенных пунктах: Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Кондинское. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.

В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых населенных пунктах ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -31,1 градус, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте. Актировочный день объявлен в следующих населенных пунктах: Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Кондинское. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. В мобильном приложении «Госуслуги «Моя Югра» начал функционировать сервис отправки push-уведомлений. Благодаря ему жителям ХМАО станет проще узнавать об актировочных днях в населенных пунктах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...