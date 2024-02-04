Раскрыты новые подробности уничтожения Ил-76 в Белгородской области

Аналитик Леонков: для мобильности ВСУ используют урезанную версию Patriot

05 февраля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

По словам Леонкова, из урезанного ЗРК мог быть поражен российский Ил-76 Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Украинская армия применяет урезанную версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, произведенного в США. Это повышает его мобильность. Об этом сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. Он предположил, что именно подобным ЗРК был атакован самолет Ил-76 в Белгородской области. «ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет», — передает РИА Новости слова Леонкова. Он добавил, что все комплексы смонтированы на полуприцепах. Подобное позволяет оперативно переносить Patriot в различные места. Отмечается, что, возможно, в таком урезанном виде ЗРК был переброшен в Харьковскую область. Именно им поразили Ил-76, в котором перевозили военнопленных Украины. Ранее представитель экстренных служб заявил, что был подтвержден факт атаки с помощью систем Patriot на российский самолет с пленными. Это подтвердили экспертиза и данные с черных ящиков. Кроме того, представитель добавил, что речевой самописец и прибор регистрации параметров также были расшифрованы.

Украинская армия применяет урезанную версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, произведенного в США. Это повышает его мобильность. Об этом сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. Он предположил, что именно подобным ЗРК был атакован самолет Ил-76 в Белгородской области. «ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет», — передает РИА Новости слова Леонкова. Он добавил, что все комплексы смонтированы на полуприцепах. Подобное позволяет оперативно переносить Patriot в различные места. Отмечается, что, возможно, в таком урезанном виде ЗРК был переброшен в Харьковскую область. Именно им поразили Ил-76, в котором перевозили военнопленных Украины. Ранее представитель экстренных служб заявил, что был подтвержден факт атаки с помощью систем Patriot на российский самолет с пленными. Это подтвердили экспертиза и данные с черных ящиков. Кроме того, представитель добавил, что речевой самописец и прибор регистрации параметров также были расшифрованы.