02 февраля 2024

РИАН: факт атаки Ил-76 системами Patriot был доказан

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Крушение Ил-76 произошло из-за атаки системами Patriot Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Данные с черных ящиков и экспертиза подтвердили факт атаки Ил-76, на борту которого находились украинские солдаты, с помощью систем Patriot. Теперь нет необходимости делать полную выкладку фрагментов самолета, заявил представитель экстренных служб.

«Потребности в выкладке нет никакой. <…> По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет», — написали РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Также представитель добавил, что и прибор регистрации параметров, и речевой самописец расшифрованы. Это вносит ясности в расследование трагедии.

ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажиры погибли. В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы.

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Данные с черных ящиков и экспертиза подтвердили факт атаки Ил-76, на борту которого находились украинские солдаты, с помощью систем Patriot. Теперь нет необходимости делать полную выкладку фрагментов самолета, заявил представитель экстренных служб. «Потребности в выкладке нет никакой. <…> По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет», — написали РИА Новости со ссылкой на свой источник. Также представитель добавил, что и прибор регистрации параметров, и речевой самописец расшифрованы. Это вносит ясности в расследование трагедии. ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажиры погибли. В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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