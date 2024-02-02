РИАН: факт атаки Ил-76 системами Patriot был доказан

Данные с черных ящиков и экспертиза подтвердили факт атаки Ил-76, на борту которого находились украинские солдаты, с помощью систем Patriot. Теперь нет необходимости делать полную выкладку фрагментов самолета, заявил представитель экстренных служб.
«Потребности в выкладке нет никакой. <…> По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет», — написали РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Также представитель добавил, что и прибор регистрации параметров, и речевой самописец расшифрованы. Это вносит ясности в расследование трагедии.
ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажиры погибли. В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы.
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