Концерты дочери Пугачевой Орбакайте отменили в трех городах России

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Концерты Орбакайте отменили в Улан-Удэ, Иркутске и Чите Фото:

Выступления дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Организаторы не сообщили причину отмены.

«Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас [в Иркутске]», — передает «Комсомольская правда» слова пользователей соцсетей. На данный момент организаторы не сообщили причину отмены концертов.

Ранее в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Как заявили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, в этом деле было учтено мнение общественных организаций республики и ее граждан. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако при этом в минспорта Бурятии отметили, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.

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Выступления дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Организаторы не сообщили причину отмены. «Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас [в Иркутске]», — передает «Комсомольская правда» слова пользователей соцсетей. На данный момент организаторы не сообщили причину отмены концертов. Ранее в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Как заявили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, в этом деле было учтено мнение общественных организаций республики и ее граждан. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако при этом в минспорта Бурятии отметили, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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