Концерты дочери Пугачевой Орбакайте отменили в трех городах России

Выступления дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Организаторы не сообщили причину отмены.
«Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас [в Иркутске]», — передает «Комсомольская правда» слова пользователей соцсетей. На данный момент организаторы не сообщили причину отмены концертов.
Ранее в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Как заявили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, в этом деле было учтено мнение общественных организаций республики и ее граждан. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако при этом в минспорта Бурятии отметили, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.
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