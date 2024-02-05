Концерты дочери Пугачевой Орбакайте отменили в трех городах России

05 февраля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Концерты Орбакайте отменили в Улан-Удэ, Иркутске и Чите Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Выступления дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Организаторы не сообщили причину отмены. «Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас [в Иркутске]», — передает «Комсомольская правда» слова пользователей соцсетей. На данный момент организаторы не сообщили причину отмены концертов. Ранее в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Как заявили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, в этом деле было учтено мнение общественных организаций республики и ее граждан. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако при этом в минспорта Бурятии отметили, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.

Выступления дочери певицы Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте отменили в Чите, Иркутске и Улан-Удэ. Организаторы не сообщили причину отмены. «Сначала в Улан-Удэ и Чите, а теперь и у нас [в Иркутске]», — передает «Комсомольская правда» слова пользователей соцсетей. На данный момент организаторы не сообщили причину отмены концертов. Ранее в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Как заявили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, в этом деле было учтено мнение общественных организаций республики и ее граждан. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. Однако при этом в минспорта Бурятии отметили, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов.