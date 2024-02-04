Пермяк, которому пересадили сердце, рассказал об операции

Пермяк готов выйти на работу спустя месяц после пересадки сердца

05 февраля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Мужчина после пересадки сердца чувствует себя хорошо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяк Николай, которому в конце декабря 2023 года сделали пересадку сердца, чувствует себя хорошо и готов выйти на работу. Мужчина поделился воспоминаниями о том, как решился на уникальную для края операцию и как чувствовал себя после нее. «В декабре проходил обследование в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова. Врач вызвал и сказал, что у меня есть уникальная возможность и мне могут сейчас делать пересадку сердца. Я понял, что появился донор по нужным показаниям», — пишет 59.ru со ссылкой на Николая. Мужчина добавил, что ему очень повезло, так как донора иногда приходится ждать годами. Сначала он сомневался, но врачи его успокоили и сообщили, что все необходимое для проведения операции у них есть. Уточняется, что мужчина в 2019 пережил обширный инфаркт. Затем в 2021 году ему установили кардиостимулятор, но это не помогло. Врачи предупреждали пермяка, что его могла ждать мгновенная смерть. Единственным выходом было сделать пересадку сердца. Николай отмечает, что после операции первые сутки долго не мог прийти в себя. Но потом даже не хотел покидать стационар, так как врачи заботились о нем. Сейчас мужчина находится дома и строит планы о том, как выйдет на работу, а через год сможет заниматься спортом. Ранее URA.RU рассказало, что 22 декабря 2023 года в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова впервые провели операцию по пересадке сердца. Она прошла успешно, а спустя месяц пациента выписали из больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк Николай, которому в конце декабря 2023 года сделали пересадку сердца, чувствует себя хорошо и готов выйти на работу. Мужчина поделился воспоминаниями о том, как решился на уникальную для края операцию и как чувствовал себя после нее. «В декабре проходил обследование в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова. Врач вызвал и сказал, что у меня есть уникальная возможность и мне могут сейчас делать пересадку сердца. Я понял, что появился донор по нужным показаниям», — пишет 59.ru со ссылкой на Николая. Мужчина добавил, что ему очень повезло, так как донора иногда приходится ждать годами. Сначала он сомневался, но врачи его успокоили и сообщили, что все необходимое для проведения операции у них есть. Уточняется, что мужчина в 2019 пережил обширный инфаркт. Затем в 2021 году ему установили кардиостимулятор, но это не помогло. Врачи предупреждали пермяка, что его могла ждать мгновенная смерть. Единственным выходом было сделать пересадку сердца. Николай отмечает, что после операции первые сутки долго не мог прийти в себя. Но потом даже не хотел покидать стационар, так как врачи заботились о нем. Сейчас мужчина находится дома и строит планы о том, как выйдет на работу, а через год сможет заниматься спортом. Ранее URA.RU рассказало, что 22 декабря 2023 года в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова впервые провели операцию по пересадке сердца. Она прошла успешно, а спустя месяц пациента выписали из больницы.