В Перми из больницы выписали пациента, которому сделали пересадку сердца

Из пермского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова выписали пациента, которому провели пересадку сердца. Такую операцию в крае сделали впервые.
«Позади сложнейшая операция, ранний послеоперационный период, исследования, постоянное наблюдение, консультации с ведущими трансплантологами страны. Врачи рассказывают, что организм положительно „отвечает“ на проводимое лечение, все показатели в норме», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что после выписки за пациентом продолжат наблюдать врачи.
Ранее стало известно, что 22 декабря 2023 года в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова впервые провели операцию по пересадке сердца. Тогда благодаря одному донору удалось спасти трех человек. Еще двум пациентам пересадили почки. Кардиохирурги отмечают, что такая операция по трансплантации человеческого сердца должна стать в центре рядовой.
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