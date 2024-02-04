Челябинские эксперты не нашли вины врачей после смерти ребенка в больнице

05 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

По словам мамы мальчика, скорую пришлось ждать после вызова 40 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске результаты экспертизы не выявили связи между неполным обследованием ребенка после падения с велосипеда и его последующей смертью в больнице. В итоге уголовное дело по поводу гибели девятилетнего мальчика могут закрыть, сообщают региональные СМИ. «В заключении судебно-медицинской экспертизы не установлена причинно-следственная связь между выявленными дефектами оказания помощи и смертью ребенка. Возбужденное по причине смерти девятилетнего мальчика уголовное дело могут закрыть», — сообщает ресурс «74.ру». Уголовное дело было возбуждено в 2022 году после того, как 6 июля девятилетний мальчик скончался после падения с велосипеда в микрорайоне «Привилегия» под Челябинском. Мама мальчика заявляла, что после вызова скорую помощь пришлось ждать 40 минут. Мальчик умер в больнице 7 июля. Губернатор Алексей Текслер назвал случай вопиющим и выразил соболезнования семье мальчика. По информации URA.RU, причиной смерти стал ушиб сердца, однако его не удалось своевременно выявить, поскольку ребенку не была сделана электрокардиограмма. По данным судмедэкспертов, проведение ЭКГ детям в данном случае не регламентировано нормативными документами Минздрава, а значит, медики, лечившие мальчика, не виноваты в его гибели.

В Челябинске результаты экспертизы не выявили связи между неполным обследованием ребенка после падения с велосипеда и его последующей смертью в больнице. В итоге уголовное дело по поводу гибели девятилетнего мальчика могут закрыть, сообщают региональные СМИ. «В заключении судебно-медицинской экспертизы не установлена причинно-следственная связь между выявленными дефектами оказания помощи и смертью ребенка. Возбужденное по причине смерти девятилетнего мальчика уголовное дело могут закрыть», — сообщает ресурс «74.ру». Уголовное дело было возбуждено в 2022 году после того, как 6 июля девятилетний мальчик скончался после падения с велосипеда в микрорайоне «Привилегия» под Челябинском. Мама мальчика заявляла, что после вызова скорую помощь пришлось ждать 40 минут. Мальчик умер в больнице 7 июля. Губернатор Алексей Текслер назвал случай вопиющим и выразил соболезнования семье мальчика. По информации URA.RU, причиной смерти стал ушиб сердца, однако его не удалось своевременно выявить, поскольку ребенку не была сделана электрокардиограмма. По данным судмедэкспертов, проведение ЭКГ детям в данном случае не регламентировано нормативными документами Минздрава, а значит, медики, лечившие мальчика, не виноваты в его гибели.