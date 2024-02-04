04 февраля 2024
03 февраля 2024

Челябинские эксперты не нашли вины врачей после смерти ребенка в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
По словам мамы мальчика, скорую пришлось ждать после вызова 40 минут Фото:

В Челябинске результаты экспертизы не выявили связи между неполным обследованием ребенка после падения с велосипеда и его последующей смертью в больнице. В итоге уголовное дело по поводу гибели девятилетнего мальчика могут закрыть, сообщают региональные СМИ.

«В заключении судебно-медицинской экспертизы не установлена причинно-следственная связь между выявленными дефектами оказания помощи и смертью ребенка. Возбужденное по причине смерти девятилетнего мальчика уголовное дело могут закрыть», — сообщает ресурс «74.ру».

Уголовное дело было возбуждено в 2022 году после того, как 6 июля девятилетний мальчик скончался после падения с велосипеда в микрорайоне «Привилегия» под Челябинском. Мама мальчика заявляла, что после вызова скорую помощь пришлось ждать 40 минут. Мальчик умер в больнице 7 июля. Губернатор Алексей Текслер назвал случай вопиющим и выразил соболезнования семье мальчика.

По информации URA.RU, причиной смерти стал ушиб сердца, однако его не удалось своевременно выявить, поскольку ребенку не была сделана электрокардиограмма. По данным судмедэкспертов, проведение ЭКГ детям в данном случае не регламентировано нормативными документами Минздрава, а значит, медики, лечившие мальчика, не виноваты в его гибели.

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В Челябинске результаты экспертизы не выявили связи между неполным обследованием ребенка после падения с велосипеда и его последующей смертью в больнице. В итоге уголовное дело по поводу гибели девятилетнего мальчика могут закрыть, сообщают региональные СМИ. «В заключении судебно-медицинской экспертизы не установлена причинно-следственная связь между выявленными дефектами оказания помощи и смертью ребенка. Возбужденное по причине смерти девятилетнего мальчика уголовное дело могут закрыть», — сообщает ресурс «74.ру». Уголовное дело было возбуждено в 2022 году после того, как 6 июля девятилетний мальчик скончался после падения с велосипеда в микрорайоне «Привилегия» под Челябинском. Мама мальчика заявляла, что после вызова скорую помощь пришлось ждать 40 минут. Мальчик умер в больнице 7 июля. Губернатор Алексей Текслер назвал случай вопиющим и выразил соболезнования семье мальчика. По информации URA.RU, причиной смерти стал ушиб сердца, однако его не удалось своевременно выявить, поскольку ребенку не была сделана электрокардиограмма. По данным судмедэкспертов, проведение ЭКГ детям в данном случае не регламентировано нормативными документами Минздрава, а значит, медики, лечившие мальчика, не виноваты в его гибели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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