В обстоятельствах инцидента будет разбираться Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в больнице девятилетнего мальчика, упавшего с велосипеда в микрорайоне «Привилегия» под Челябинском. На причастность к трагедии будут проверять медицинских работников, в профессиональные обязанности которых входило оказание помощи ребенку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU от собственных источников, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109, а не ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») так как субъектами преступления по ней могут стать не только должностные лица, то есть врачи, наделенные определенным организационно-распорядительными функциями, но и медицинские работники, не обладающие таким статусом, но в чьи обязанности по официальным требованиям, инструкциям или предписаниям входило выполнение тех или иных действий по оказанию помощи ребенку. Это дает следствию более широкий простор для установления всех обстоятельств трагедии. Причиной смерти ребенка, по предварительным данным, стала не травма головы, а ушиб других внутренних органов.

Мальчик упал с велосипеда вечером 6 июля. Родные ждали скорую 40 минут, затем ребенка увезли в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ему сделали МРТ и положили в обычную палату, а не в реанимацию. Мальчик был в сознании. Умер он утром следующего дня. В минздраве после этого назначили служебную проверку. Губернатор Алексей Текслер назвал случай вопиющим.

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