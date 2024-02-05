Нидерландская компания заключила сделку по продаже российского «Яндекса»

05 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сделка была заключена за 475 миллиардов рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Об этом сообщили на сайте компании. «Yandex N.V. объявляет об подписании обязывающего соглашения о продаже бизнеса в России. Общая сумма сделки составит 475 миллиардов рублей», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте бывшей головной компании . У Yandex N.V. есть время до середины лета, чтобы сменить логотип. Владельцами «Яндекса» в России станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Также часть акций теперь находится в распоряжении «Лукойла». В российском «Яндексе» заявили , что компания останется независимой и частной даже после реструктуризации.

Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Об этом сообщили на сайте компании. «Yandex N.V. объявляет об подписании обязывающего соглашения о продаже бизнеса в России. Общая сумма сделки составит 475 миллиардов рублей», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте бывшей головной компании. У Yandex N.V. есть время до середины лета, чтобы сменить логотип. Владельцами «Яндекса» в России станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Также часть акций теперь находится в распоряжении «Лукойла». В российском «Яндексе» заявили, что компания останется независимой и частной даже после реструктуризации.