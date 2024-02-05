Нидерландская компания заключила сделку по продаже российского «Яндекса»

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, яндекс
Сделка была заключена за 475 миллиардов рублей Фото:

Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Об этом сообщили на сайте компании.

«Yandex N.V. объявляет об подписании обязывающего соглашения о продаже бизнеса в России. Общая сумма сделки составит 475 миллиардов рублей», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте бывшей головной компании. У Yandex N.V. есть время до середины лета, чтобы сменить логотип.

Владельцами «Яндекса» в России станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Также часть акций теперь находится в распоряжении «Лукойла». В российском «Яндексе» заявили, что компания останется независимой и частной даже после реструктуризации.

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Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Об этом сообщили на сайте компании. «Yandex N.V. объявляет об подписании обязывающего соглашения о продаже бизнеса в России. Общая сумма сделки составит 475 миллиардов рублей», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте бывшей головной компании. У Yandex N.V. есть время до середины лета, чтобы сменить логотип. Владельцами «Яндекса» в России станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Также часть акций теперь находится в распоряжении «Лукойла». В российском «Яндексе» заявили, что компания останется независимой и частной даже после реструктуризации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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