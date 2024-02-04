В Перми выбрали подрядчика для ремонта набережной до Мотовилихинских заводов

05 февраля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Участок набережной должны реконструировать до ноября 2025 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми подвели итоги конкурса по выбору подрядчика, который будет делать реконструкцию набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Начать работы планируют 1 марта 2023 года. «Обустройство Набережной реки Камы от ТЦ „Речник“ до территории ООО „Мотовилихинские заводы“. Определение поставщика завершено. Начальная цена: 1 352 282 274,03 рублей», — сказано на сайте госзакупок. Наименование подрядчика не раскрывается. В техническом задании к закупке сказано, что длина участка, который будут реконструировать, составляет 1,34 километра. На его территории сделают пешеходные и велосипедные дорожки, детские игровые площадки, прокат, многофункциональный павильон, туалеты. Закончить объект должны до 30 ноября 2025 года. Также выбран подрядчик по другому контракту, который предусматривает ремонт берегоукрепительных сооружений этого же участка набережной. Сумма контракта 591 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что власти Перми дали старт реконструкции набережной до Мотовилихинских заводов. Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство».

В Перми подвели итоги конкурса по выбору подрядчика, который будет делать реконструкцию набережной от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Начать работы планируют 1 марта 2023 года. «Обустройство Набережной реки Камы от ТЦ „Речник“ до территории ООО „Мотовилихинские заводы“. Определение поставщика завершено. Начальная цена: 1 352 282 274,03 рублей», — сказано на сайте госзакупок. Наименование подрядчика не раскрывается. В техническом задании к закупке сказано, что длина участка, который будут реконструировать, составляет 1,34 километра. На его территории сделают пешеходные и велосипедные дорожки, детские игровые площадки, прокат, многофункциональный павильон, туалеты. Закончить объект должны до 30 ноября 2025 года. Также выбран подрядчик по другому контракту, который предусматривает ремонт берегоукрепительных сооружений этого же участка набережной. Сумма контракта 591 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что власти Перми дали старт реконструкции набережной до Мотовилихинских заводов. Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство».