04 февраля 2024
03 февраля 2024

Суд оставил участницу драки в курганской школе в центре для правонарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница, избившая одноклассницу, останется в центре для правонарушителей до 30 суток (фото из архива) Фото:
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Избиение подростка в курганской школе

Школьница из Шумихи Курганской области, которая участвовала в избиении и травле одноклассницы, останется в центре для несовершеннолетних правонарушителей до 30 суток. Такое решение вынес суд, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«В настоящее время одна из участниц конфликта в школе города Шумиха продолжает находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. По решению суда несовершеннолетней продлен срок содержания в центре до 30 суток. Индивидуально-профилактическая работа с подростком продолжается», — сообщили в ведомстве.

Также сотрудники полиции продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств произошедшего конфликта. О драке между девочками-подростками в школе Шумихи стало известно 2 февраля, когда видео инцидента попало в соцсети. Одна из участниц конфликта несколько раз ударила одноклассницу в школьном туалете, при этом присутствовали другие подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что не хочет подавать в суд на семью агрессивной школьницы. Женщина просила, чтобы от буллинга оградили ее дочь и других детей. После инцидента подростка отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей.

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Школьница из Шумихи Курганской области, которая участвовала в избиении и травле одноклассницы, останется в центре для несовершеннолетних правонарушителей до 30 суток. Такое решение вынес суд, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «В настоящее время одна из участниц конфликта в школе города Шумиха продолжает находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. По решению суда несовершеннолетней продлен срок содержания в центре до 30 суток. Индивидуально-профилактическая работа с подростком продолжается», — сообщили в ведомстве. Также сотрудники полиции продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств произошедшего конфликта. О драке между девочками-подростками в школе Шумихи стало известно 2 февраля, когда видео инцидента попало в соцсети. Одна из участниц конфликта несколько раз ударила одноклассницу в школьном туалете, при этом присутствовали другие подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что не хочет подавать в суд на семью агрессивной школьницы. Женщина просила, чтобы от буллинга оградили ее дочь и других детей. После инцидента подростка отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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