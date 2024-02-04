Суд оставил участницу драки в курганской школе в центре для правонарушителей

05 февраля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Школьница, избившая одноклассницу, останется в центре для правонарушителей до 30 суток (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Избиение подростка в курганской школе Школьница из Шумихи Курганской области, которая участвовала в избиении и травле одноклассницы, останется в центре для несовершеннолетних правонарушителей до 30 суток. Такое решение вынес суд, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «В настоящее время одна из участниц конфликта в школе города Шумиха продолжает находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. По решению суда несовершеннолетней продлен срок содержания в центре до 30 суток. Индивидуально-профилактическая работа с подростком продолжается», — сообщили в ведомстве. Также сотрудники полиции продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств произошедшего конфликта. О драке между девочками-подростками в школе Шумихи стало известно 2 февраля, когда видео инцидента попало в соцсети. Одна из участниц конфликта несколько раз ударила одноклассницу в школьном туалете, при этом присутствовали другие подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что не хочет подавать в суд на семью агрессивной школьницы. Женщина просила, чтобы от буллинга оградили ее дочь и других детей. После инцидента подростка отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей.

Школьница из Шумихи Курганской области, которая участвовала в избиении и травле одноклассницы, останется в центре для несовершеннолетних правонарушителей до 30 суток. Такое решение вынес суд, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области. «В настоящее время одна из участниц конфликта в школе города Шумиха продолжает находиться в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. По решению суда несовершеннолетней продлен срок содержания в центре до 30 суток. Индивидуально-профилактическая работа с подростком продолжается», — сообщили в ведомстве. Также сотрудники полиции продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств произошедшего конфликта. О драке между девочками-подростками в школе Шумихи стало известно 2 февраля, когда видео инцидента попало в соцсети. Одна из участниц конфликта несколько раз ударила одноклассницу в школьном туалете, при этом присутствовали другие подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что не хочет подавать в суд на семью агрессивной школьницы. Женщина просила, чтобы от буллинга оградили ее дочь и других детей. После инцидента подростка отправили в центр для несовершеннолетних правонарушителей.