Мэрия Нижневартовска разбирается в скандале с пьяными школьниками

05 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Мэрия Нижневартовска провела служебную проверку Фото: Илья Московец © URA.RU В администрации Нижневартовска провели расследование скандала, вспыхнувшего из-за видеозаписей в соцсетях. На них одни школьники распивают алкоголь на вечеринке, а другие в пьяном состоянии находятся в вэйп шопе. О проверке URA.RU сообщили в департаменте образования города. «По информации департамента образования администрации города, по факту видеоматериалов, размещенных в городских пабликах, департаментом проведено служебное расследование. Установлены личности обучающихся, с обучающимися и их родителями будут проведены профилактические мероприятия», — пояснили в депобразования Нижневартовска. Кроме того, видеозаписи привлекли внимание правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД города журналисту агентства рассказали, что по данным материалам проводится проверка. Ранее URA.RU писало о том, что в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы несовершеннолетние ученики лицея имени Пушкина из Нижневартовска в развлекательном заведение ругались матом и выпивали алкоголь. При этом директор учебного заведения подтвердил, что на кадрах видео присутствуют ученики лицея.

В администрации Нижневартовска провели расследование скандала, вспыхнувшего из-за видеозаписей в соцсетях. На них одни школьники распивают алкоголь на вечеринке, а другие в пьяном состоянии находятся в вэйп шопе. О проверке URA.RU сообщили в департаменте образования города. «По информации департамента образования администрации города, по факту видеоматериалов, размещенных в городских пабликах, департаментом проведено служебное расследование. Установлены личности обучающихся, с обучающимися и их родителями будут проведены профилактические мероприятия», — пояснили в депобразования Нижневартовска. Кроме того, видеозаписи привлекли внимание правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД города журналисту агентства рассказали, что по данным материалам проводится проверка. Ранее URA.RU писало о том, что в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы несовершеннолетние ученики лицея имени Пушкина из Нижневартовска в развлекательном заведение ругались матом и выпивали алкоголь. При этом директор учебного заведения подтвердил, что на кадрах видео присутствуют ученики лицея.