04 февраля 2024
03 февраля 2024

Мэрия Нижневартовска разбирается в скандале с пьяными школьниками

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, школьники
Мэрия Нижневартовска провела служебную проверку Фото:

В администрации Нижневартовска провели расследование скандала, вспыхнувшего из-за видеозаписей в соцсетях. На них одни школьники распивают алкоголь на вечеринке, а другие в пьяном состоянии находятся в вэйп шопе. О проверке URA.RU сообщили в департаменте образования города.

«По информации департамента образования администрации города, по факту видеоматериалов, размещенных в городских пабликах, департаментом проведено служебное расследование. Установлены личности обучающихся, с обучающимися и их родителями будут проведены профилактические мероприятия», — пояснили в депобразования Нижневартовска.

Кроме того, видеозаписи привлекли внимание правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД города журналисту агентства рассказали, что по данным материалам проводится проверка.

Ранее URA.RU писало о том, что в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы несовершеннолетние ученики лицея имени Пушкина из Нижневартовска в развлекательном заведение ругались матом и выпивали алкоголь. При этом директор учебного заведения подтвердил, что на кадрах видео присутствуют ученики лицея.

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В администрации Нижневартовска провели расследование скандала, вспыхнувшего из-за видеозаписей в соцсетях. На них одни школьники распивают алкоголь на вечеринке, а другие в пьяном состоянии находятся в вэйп шопе. О проверке URA.RU сообщили в департаменте образования города. «По информации департамента образования администрации города, по факту видеоматериалов, размещенных в городских пабликах, департаментом проведено служебное расследование. Установлены личности обучающихся, с обучающимися и их родителями будут проведены профилактические мероприятия», — пояснили в депобразования Нижневартовска. Кроме того, видеозаписи привлекли внимание правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД города журналисту агентства рассказали, что по данным материалам проводится проверка. Ранее URA.RU писало о том, что в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы несовершеннолетние ученики лицея имени Пушкина из Нижневартовска в развлекательном заведение ругались матом и выпивали алкоголь. При этом директор учебного заведения подтвердил, что на кадрах видео присутствуют ученики лицея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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