В Минобороны Польши допустили войну с Россией

Глава Минобороны Польши: Страна серьезно относится к мировым военным угрозам
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
По словам Косиняк-Камыша, в стране серьезно относятся к возможным боевым действиям с РФ Фото:

В Польше не исключают военные действия с Россией. В стране серьезно относятся к боевым угрозам в мире, поэтому страна восполняет нехватку оружия и проводит аудиты. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — передает Super Express слова Косиняк-Камыша. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальной подготовке нападения на Варшаву со стороны РФ.

Кроме того, министр обороны отметил, что сейчас во всем мире серьезная ситуация. К этому относится не только ситуация на Украине, но и происходящее в регионах Тихого океана и Черного моря. По мнению Косиняк-Камыша, нужно быть готовым к каждому сценарию. В связи с этим страна восполняет нехватку оружия, экипировку солдат и проводит аудиты.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Польша может напасть на Россию. Поэтому стране нужно подготовиться к таким действиям. Кроме того, по его словам, РФ не собирается ни на кого нападать.

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В Польше не исключают военные действия с Россией. В стране серьезно относятся к боевым угрозам в мире, поэтому страна восполняет нехватку оружия и проводит аудиты. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. «Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — передает Super Express слова Косиняк-Камыша. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальной подготовке нападения на Варшаву со стороны РФ. Кроме того, министр обороны отметил, что сейчас во всем мире серьезная ситуация. К этому относится не только ситуация на Украине, но и происходящее в регионах Тихого океана и Черного моря. По мнению Косиняк-Камыша, нужно быть готовым к каждому сценарию. В связи с этим страна восполняет нехватку оружия, экипировку солдат и проводит аудиты. Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Польша может напасть на Россию. Поэтому стране нужно подготовиться к таким действиям. Кроме того, по его словам, РФ не собирается ни на кого нападать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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