Депутат Госдумы Соболев: Польша может напасть на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, т-72, польша, танк,  stock
РФ нужно подготовиться к нападению Польши, заявил Виктор Соболев Фото:

России необходимо подготовиться к возможной агрессии со стороны Польши. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он ответил на сообщение о подготовке Польши к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, РФ и Украиной.

«Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию на том направлении. Мы нападать ни на кого не собираемся, но они напасть на нас могут, однозначно», — сказал Соболев News.ru. Он добавил, что заявление Польши — явление информационной войны. По словам депутата, в Европе на данный момент происходит много нелепого и нет сомнений в том, что она будет устраивать провокации.

Ранее стало известно, что Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
России необходимо подготовиться к возможной агрессии со стороны Польши. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он ответил на сообщение о подготовке Польши к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, РФ и Украиной. «Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию на том направлении. Мы нападать ни на кого не собираемся, но они напасть на нас могут, однозначно», — сказал Соболев News.ru. Он добавил, что заявление Польши — явление информационной войны. По словам депутата, в Европе на данный момент происходит много нелепого и нет сомнений в том, что она будет устраивать провокации. Ранее стало известно, что Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...