Депутат Госдумы Соболев: Польша может напасть на Россию

04 февраля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

РФ нужно подготовиться к нападению Польши, заявил Виктор Соболев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library России необходимо подготовиться к возможной агрессии со стороны Польши. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он ответил на сообщение о подготовке Польши к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, РФ и Украиной. «Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию на том направлении. Мы нападать ни на кого не собираемся, но они напасть на нас могут, однозначно», — сказал Соболев News.ru. Он добавил, что заявление Польши — явление информационной войны. По словам депутата, в Европе на данный момент происходит много нелепого и нет сомнений в том, что она будет устраивать провокации. Ранее стало известно, что Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны.

России необходимо подготовиться к возможной агрессии со стороны Польши. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он ответил на сообщение о подготовке Польши к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, РФ и Украиной. «Нужно готовиться к тому, чтобы отразить агрессию на том направлении. Мы нападать ни на кого не собираемся, но они напасть на нас могут, однозначно», — сказал Соболев News.ru. Он добавил, что заявление Польши — явление информационной войны. По словам депутата, в Европе на данный момент происходит много нелепого и нет сомнений в том, что она будет устраивать провокации. Ранее стало известно, что Польша готовится к возможным незапланированными военными действиями в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной. Соответствующее предупреждение для пилотов разослало оперативное командование Вооруженных сил страны.